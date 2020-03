Eesti Tantsuspordiliidus lahvatas terav sisetüli

Eesti Tantsuspordiliidus on lahvatanud terav sisetüli, kus juhatuse liikmed süüdistavad endist presidenti Aune Pasti alaliidu tegevuse õõnestamises. Pasti enda sõnul on sündmustiku taust on keerulisem, kui nelja juhatuse liikme pöördumisest paistab.

Eesti Tantsuspordiliidu juhatuse liikmed Alari Liiv, Erkki Aas, Ivo Kappet ja Regina Velberg edastasid laupäeval meediale alljärgneva avaliku pöördumise, mille ERR avaldab täismahus:

"Mida teha tantsijaga, kellel puudub muusikaline kuulmine, kes astub partnerile jalale, ajab iga kord sassi, mis tants üldse on ning läheb seejärel kohtunike juurde nõudma maksimumpunkte?

Just selline olukord tabas Sind, Eesti Tantsuspordi Liidu endine president Aune Past. Sind hääletati ametist maha, sest Sinu töö juhina ei vastanud ootustele. Sina aga otsustasid asuda juhtima uut konkureerivat ja paljusid inimesi eksitavat "alaliitu", mida ei toeta ei Eesti Olümpiakomitee ega ka Maailma Tantsuspordi Föderatsioon (WDSF). Peame Sinu tegu ebaeetiliseks ning Eesti tantsuspordile kahju toovaks ettevõtmiseks. Kui alaliidus toetust ei ole, tuleb teha oma alaliit?! See on ebaprofessionaalne ja meie suhtes alatu lähenemine.

Meie, ligi 30-aastane Eesti Tantsuspordi Liit, oleme Eesti Olümpiakomitee aktiivne liige ning valmistume võistlustantsu olümpiaalaks saamiseks, et saata Eesti tantsusportlased nelja aasta pärast suveolümpiamängudele Pariisi. Me vajame selleks spordirahu.

Aune, palun ära tee Eesti tantsijatele karuteenet ega halvenda nende olümpialootusi. Olümpial osalemine eeldab ponnistust, koostööd, aktiivset toetuse otsimist, uute noorte ette valmistamist ja nende taseme tõstmist maailmamängude vääriliseks. Me vajame koostööd, mitte lõhestamist.

Täna ühendab meie alaliit üle Eesti 34 tantsuspordi klubi ja -kooli. Lisaks sellele veel rida kandidaate ja assotsieerunud liikmeid. Võistlusala populariseerimiseks on alaliidu rüppe liikumas ka breiktantsijad. Me oleme tõusuteel ja edurajal.

Sinu juhtimisel ja oma sihitu spordipoliitika läbisurumiseks registreerisite eelmise juhatuse enamushäältega üks tund enne üldkoosolekut ETSL-i täisliikmeks n-ö pseudoklubi ehk klubi, mis ei vastanud ETSL-i põhikirjale. Tagatipuks esitati võltsitud volitusi üldkoosolekul kvoorumi kokkusaamiseks.

ETSL-i niigi väheseid rahalisi vahendeid kasutati Sinu kui ekspresidendi heakskiidul ja ühe tagasikutsutud asepresidendi juhtimisel vastuolus ETSL-i üldkoosoleku otsusega kinnitatud eelarvele.

Kõik eeltoodu viis kahe juhatuse liikme ja presidendi mahavalimiseni käesoleva aasta veebruaris. Me ei mõista siiani, miks Sa küll niimoodi tegutsesid.

Eriti kurb on see, et Sinu pettumus on Sind kannustanud Eesti tantsusporti kahjustama ka rahvusvaheliselt.

Maailma Tantsuspordi Föderatsioon on Sinu mahitusel algatanud uurimise võimalike rikkumiste kohta Eesti alaliidus. Küsimuse all on Eesti liikmelisuse peatamine selles lugupeetud rahvusvahelises katusorganisatsioonis. Kuidas Sinu enda korraldatud intriigid saavad olla Eesti tantsuspordi huvides, hea Aune?

Peale Sinu mahavalimist käesoleva aasta veebruaris ei suutnud Sa toolist lahti lasta. Hea Aune, miks Sa seda teed? Miks on Sulle isiklik ambitsioon tähtsam kui Eesti tantsuspordi hea käekäik?"

Past: selles kirjas on ainus õige asi, et ma olen suhteliselt ebamusikaalne

ERR Sport küsis kommentaari ka Aune Pasti käest, kes ütles tervisele viidates, et ei soovi praegu kogu konflikti tagamaid lahata. "Ma kahjuks ei ole väga vormis, et sellele kõigele vastata," kirjutas Past vastuseks ERR-i küsimustele, kuid viitas, et taust on keerulisem, kui nelja juhatuse liikmne saadetud avalikust kirjast paistab. "Selles kirjas on ainus õige asi, et ma olen suhteliselt ebamusikaalne."

Pasti kirjast nähtub, et Maailma Tantsuspordi Föderatsioon WDSF alustas eelmise aasta lõpus Eesti Tantsuspordi Liidu suhtes uurimist, mis puudutab kirja üheks autoriks olnud Ivo Kappetit, kuid Past rõhutas, et seda ei tehtud tema "mahitusel", nagu kirja saatjad süüdistavad. "Uurimine algatati Ivo Kappeti korraldatud võistluste kohta, sest seal olevat olnud protokollis inimesed, kes samal ajal viibisid välismaal," kirjutas Past. ERR Sport on WDSF-i saadetud dokumendiga tutvunud.

"Küll aga otsustas juhatus, et me peame neid uurimisi toetama," kirjutas Past ja lisas oma sõnade kinnituseks ka jaanuari alguses toimunud juhatuse istungi protokolli. Sealt nähtub, et enamikes küsimustes jagunes juhatus kaheks – ühel pool tänasele avalikule kirjale alla kirjutanud Ivo Kappet, Regina Velberg ja Erkki Aas, teisel pool lisaks Aune Pastile aga Eve End, Annika Kuimet ja Martin Parmas.

"Kuna ETSLi liikmelisusega võistlustel oskasime uurimist läbi viia, siis sellega tegelesime, aga Ivo võistluste puhul, kus meid polnud, ei tea me, kas protokollis olid need inimesed, keda parasjagu Eestis polnudki. Ma ei ole ka WDSF-ile seepärast Ivo Kappeti Tallinn Trophy kohta mingeid andmeid andnud, sest ETSL-i tolleaegne juhatus ei ole uurimisorgan," rõhutas Past.