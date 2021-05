Rahvusvaheline alaliit: Eesti väljaviskamine ei mõjuta litsentsi kehtivust

Rahvusvaheline Tantsuspordi Föderatsioon (WDSF) teatas 20. mai õhtul oma liikmesriikidele, et on Eesti Tantsuspordi Liidu (ETSL) liikmete seast välja heitnud, kuid kinnitab nüüd, et litsentsi kehtivust otsus ei mõjuta.

WDSF-i kirjas Eesti sportlastele, treeneritele ja kohtunikele teatatakse, et Eesti Tantsuspordi Liit WDSF-i liikmeskonnast välja arvatud. Pika uurimise käigus tuvastati, et Eesti alaliit ei tegutse kooskõlas WDSF-i põhikirja eesmärkidega ning alaliit ei käsitle kõiki Eesti tantsuklubisid üheselt, vaid töötab juhatuse kasuks, millega kahjustati föderatsiooni rahvusvahelist mainet.

Hoolimata praegusest situatsioonist lubab WDSF kirjas oma sportlasi ja kohtunikke igati toetada. "See otsus ei mõjuta teie litsentsi kehtivust, mis on praegu loetletud WDSF-i andmebaasis "WDSF Eesti" all ja mida haldavad WDSF-i osakond ja akadeemia kuniks Eestis võetakse vastu uus liikmeskond. See kogu vastutab siis tantsuspordi haldamise eest Eestis."

WDSF-i teade tähendab, et Marek Jürgensoni väited, nagu sportlased ei saaks võistelda ja liiguvad teiste riikide alla, ei vasta tõele.