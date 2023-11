EOK arvas Eesti Tantsuspordi Liidu oma liikmete seast välja

Kuna ETL on kaotanud rahvusvahelise alaliidu (WDSF) liikmesuse, siis ei vastanud ühendus enam EOK liikmesuse nõuetele.

Täiskogu hääletusel oli väljaarvamise poolt 40 ja vastu 28 liiget. Neli liiget ei hääletanud.

"See paneb ohkama," lausus EOK president Urmas Sõõrumaa ERR-ile. "Eesti Tantsuspordi Liit on olnud 30 aastat Eesti olümpiakomitee liige ja need pinged on olnud kogu aja, aga viimasel kolm-neljal aastal on osutunud ületamatuks. Olime peale pikki ponnistusi sunnitud tegema ettepaneku Eesti Tantsuspordi Liit välja arvata. Saal seda ka napi häälteenamusega toetas."

Sõõrumaa sõnul olid alaliidus struktuursed probleemid. "Kui alaliidu juhatuses istuvad valdavalt treenerid ja klubiomanikud, elatuvad sellest, ja kui hindamissüsteem on ka pigem subjektiivne, siis ilma pingeteta lihtsalt ei saa," lausus ta.

"Me proovime teha kõik nii nagu kunagi õnnestus teha tennises - alaliidu juhatusse peaks kuuluma sportlaste esindaja, treenerite esindaja, klubide esindaja ja vähemalt sama palju liikmeid väljaspoolt, kelle elu ei saa mõjutatud seal vastuvõetud otsustest."

Taotluse saamaks EOK liikmeks on esitanud Eesti Tantsuspordi Ühendus. Aga ka neil pole praeguse seisuga kõik tingimused täidetud.

"Oleme kogu spordi katuseorganisatsioon ja jätkame ponnistust selle nimel, et võtta nad kevadel vastu ühtsena, kes siis peaks koondama enda alla vähemalt nelja-viit erinevat tantsuliiki," kommenteeris Sõõrumaa.

"Nende ülesehitus, põhikiri ja otsustusmehhanism peaks olema selline, et mitte minna lõhki järgmise kahe-kolm inimese omavahelise konflikti tulemusena."

Mõistagi on eelduseks ka rahvusvahelise alaliidu tunnustus. "See on ju üks tingimus ja ma arvan, et tantsusport on Eestis nii arenenud, et sellega ei ole probleemi," ütles EOK president.