"Pealtnägija": tantsuspordiliidult võeti õigus tippvõistlusi korraldada

Kummitustantsijad ja libaklubid – Eesti Tantsuspordi Liit on väidetava sohi tõttu rahvusvahelise uurimise all ja liidult võeti ajutiselt õigus korraldada tippvõistlusi. Kahtlusaluste sõnul on see aga osa siseriiklikust võimuvõitlusest, vahendab "Pealtnägija".

Koroonakriisi varju jäi ka uudis, et rahvusvaheline tantsuspordi föderatsioon (WDSF) langetas Eesti liikmestaatust ja võttis ajutiselt õiguse korraldada kõrgeima kategooria võistlusi, sest kahtlustatakse sohki ning kohtunike mõjutamist. Intriigi keskmes on staažikas tantsutreener ja –funktsionäär Ivo Kappet, kelle sõnul on aga tegu hoopis eestlastevahelise ärapanemisega.

2019. aasta augustis võeti Audentese spordihallis mõõtu rahvusvahelise kategooria võistlusel Tallinn Trophy. Väidetavalt toimus selle sära ja tšatša tantsude varjus bluff – paberil osalesid paarid, kes põrandal ei käinud.

"Tegemist oli võistlusreeglite rikkumisega, sinna kirjutati juurde paare, keda reaalselt võistlustele ei olnud. Isegi paare, kes täna enam koos ei tantsi," rääkis Tantsukooli Tango juht Veiko Ratas.

"Ehk siis, et osalesid n-ö kummituspaarid, keda tegelikult võistlusel üldse kohal ei olnud," lisas Eesti Tantsuspordi Liidu endine juhatuse liige, Tantsukooli Prestige juht Martin Parmas.

Rahvusvaheline alaliit piiras Eesti liikmestaatust

Kummituspaarid on ainult üks mitmest kahtlusest, mida uurib praegu rahvusvaheline võistlustantsu föderatsioon, kes piiras Eesti alaliidu liikmestaatust. Reeglitest tulenevalt ei ole eestlastel praegu õigust korraldada tippvõistlusi ning peatati ka Eesti Tantsuspordi Liidu asepresidendi, pikaaegse treeneri, kohtuniku ja Tallinn Trophy peakorraldaja Ivo Kappeti rahvusvahelised litsentsid.

"Meie hinnangul on see põhjendamatu, oleme küsinud põhjendusi rahvusvaheliselt alaliidult, aga me pole saanud mitte ühtegi vastust," ütles Kappet. "Milliseid punkte on Eesti Tantsuspordi Liit rikkunud rahvusvahelise alaliidu põhikirjas? Ma arvan, et neid vastuseid ei ole esitatud sellepärast, et nad ei suuda isegi neid esitada meile."

"On näha, et juhatuse liige Ivo Kappet praegu, maailma föderatsiooni hinnangul, on nähtud mustas mängus," tõdes Esperanza tantsukooli juht Svjatoslav Jushkov. "Ja ta endiselt ei taha astuda tagasi, ta endiselt tahab seda positsiooni hoida, ta endiselt tahab öelda – ei, nemad seal on kõik on valed, nemad seal kõik tahavad minu võimu ära võtta."

Et Eesti võistlustantsus keevad kired ja joonistatakse keerulisi mustreid ka väljaspool tantsupõrandat, on aastate jooksul ajakirjanduses vilksanud. Kuid esimest korda jõudis see ametlikult rahvusvahelisele tasemele eelmise aasta lõpus. Detsembris saatis maailma tantsuorganisatsioon WDSF Eesti Tantsuspordi Liidu presidendile Aune Pastile kirja, et algatati uurimine tühjade ehk pseudoklubide pidamise kohta Eestis.

"On olemas selliseid klubid, kes spordiregistri andmetel omavad kaht tantsijat. Inforegistri andmetel on olemas käive 200 eurot aastas," selgitas Jushkov. "Et tavainimesele on selge – see ei ole klubi, see on lihtsalt mingi ühing ja ta on vormistatud ainult selleks, et omada häält."

Kappet: kõik vastab põhikirjale

Spordimaastikul pole see esimene kord, kus täheldatakse alaliitu kuuluvaid klubisid, kellel nähtav tegevus puudub, aga kes annavad pahatihti volituse hääletada alaliidu koosolekul võimul oleva juhtkonna poolt. Ivo Kappet on väidetavalt Eesti võistlustantsu üks mõjukaim mees, kes viimased kümmekond aastat tantsuspordiliidu juhatuses kriitikute väitel püsinud just tänu – nimetame siis nii – vähetuntud klubidele.

"Küll tuli välja ka selliseid naljakaid osasid, kus ühte tantsijat solgutati siis selliselt, et üks tantsija ühel võistlusel, ühes protokollis on ühe klubi nimega, teises protokollis natukese aja pärast on teise klubi nime kandev. Ja siis kokku paistab ju selline välja, et 12 kuu jooksul on igal klubil olnud ikkagi ju võistlev paar. No kuidas?" oli Parmas hämmingus.

"Reeglina on igas klubis rohkem kui kaks tantsijat, kui te seda peate silmas. Reaalselt võistlevad paarid ja reaalselt olemas treener. Reaalselt vastab kõikidele tingimustele, mis näeb ette tantsuspordiliidu põhikiri," väitis Kappet.

"On osad treenerid, klubijuhid, kes usuvad sporti, kes tahavad sporti viia kõrgemale tasemele ja on olemas inimesed, kes – ma ei saa öelda, et ei usu sporti – näevad seda natukene teistmoodi ja nemad realiseerivad end läbi spordipoliitika, läbi igasuguste võimalike manipulatsioonide," sõnas Jushkov.

Kui Kappet eitab pseudoklubidega manipuleerimist, siis tantsukooli Tango juht Veiko Ratas ja Esperanza omanik Svjatoslav Jushkov kirjeldavad, kuidas kaks aastat tagasi tehtud Kappeti suhtes kriitilise sotsiaalmeediapostituse järel visati nende klubid väidetava hea tava rikkumise eest välja – just samade väikeklubide volituste toel. Ehkki Ratase ja Jushkovi klubid säilitasid kohtu abil alaliidu liikmestaatuse, siis tähelepanuväärsel kombel treenib mitu väikeklubi Kappeti enda Laguuniga samal aadressil ja mõni neist on isegi registris sinna kantud. Staažika treeneri sõnul pole mikroklubid manipulatsioon, vaid tantsumaastiku mitmekesistamine.

Kahtlustatakse, et võistlustel osalesid n-ö kummitustantsijad

"Eesmärk on, et iga täiskasvanud sportlane lõpuks muutuks Eestis ka tantsutreeneriks, looks uue grupi, tooks juurde rohkem tantsijaid. See on eesmärk," sõnas Kappet. "Meil on olemas grupitreeningud, meil on olemas eratunnid. Erinevad treenerid teevad oma õpilastega erinevat moodi tööd. Alati on võimalus viia läbi ka ühistreeninguid, ka neid on tehtud, viiakse läbi ühiseid laagreid. Ma arvan, et selline süsteem, nagu meil täna siia on loodud, on üle maailma pidevalt populaarsust võitev."

Teine teema, mida WDSF uurib, puudutab konkreetset Kappeti korraldatud võistlust – mullu augusti lõpus toimunud mitmesaja osalejaga rahvusvahelist MK-etappi, kus jagati ihaldusväärseid punkte. Nüüd on õhus kahtlus, et võistlusel osalesid kummitustantsijad.

"Võtsin telefoni, helistasin, küsisin. Kuulge, kas te võistlesite. Loomulikult vastus tuli "ei, me ei võistelnud." Siis ma küsisin, kas te pretensiooni olete kuhugi kirjutanud – ei vanemad ikka arvasid, et nad ei taha seda teha ja las ta olla," kirjeldas Veiko Ratas. "Selliseid paare vaatasin mina sealt protokollist välja veel."

"Meie tantsuringkond on kõik seda märganud ja eks seal oli ka inimesi, kes märkasid, et oh, ma jälle tantsin või et mul on jälle aktiveerunud WDSF-i litsents või et oi, mul on see partner või et ma küll lõpetasin tantsimise, ma ei tea, näiteks 2013. aastal ja minu praegune partner näiteks õpib praegu Inglismaal samal ajal kui võistlus toimub, aga võistlusnimekirjas ikkagi olen olemas. See on ikka väga tugev eksimine, Eesti tantsuspordi maine kahjustamine," tunnistas Parmas.

"See oli vajalik selleks, et näidata rohkem paaride arvu, kui tegelikult on, selleks, et paarid, kes võitlesid, saaks rohkem punkte, kuna see oli maailmakarika etapp," ütles Jushkov.

Kohtunikega oli kokkumäng?

Lihtsalt öeldes on loogika – mida rohkem on nimekirjas võistlejaid, seda rohkem läheb esiotsa vahele jagamisele punkte. Kuna uurimine on alles pooleli, pole täpselt selge, kes ja mis motiividel sohki võis teha, kuid kahtlustus puudutab ka kokkumängu kohtunikega.

"Kõige kurvem selle juures on see, et ka need paarid said kohtunike käest riste, n-ö edasiminekupunkte, mis tähendab, et kohtunik nagu oleks seda paari näinud põrandal tantsimas, mis omakorda viitab sellele, et tegelikult on tulemustega manipuleeritud pärast seda võistlust," arutles Ratas.

"See ei ole kindlasti pretensioon minule. Igal võistlusel on olemas peakohtunikud ja sellel võistlusel konkreetselt olid olemas peakohtunikud, kes on väljastpoolt Eestit," ütles Kappet. "Nendel olid ka alguses peatatud litsentsid, täna on neil kõik litsentsid taastatud. Seega ma arvan, et kõik küsimused on lahendatud."

Aga nimekirjas olid tantsijad, keda tegelikult platsil ei näinud? "Kuulge, võistlustel on kümneid tantsijad ja ma ka ei tea inimesi nimepidi ja nägupidi. Olen võistluste juht, ma olen kogu aeg hõivatud korraldamisega," vastas Kappet.

Ehk siis teie selle võistluse korraldajana ei saa öelda, kas seal olid konkreetselt sellised tantsijad nimekirjas, keda tegelikult platsil ei olnud? "Ma olen juba selgitused andnud selles küsimuses," jäi Kappet napisõnaliseks. "Mul ei ole võimalik kommenteerida kuidagimoodi."

WDSF kirjutas "Pealtnägijale", et ei saa pooleliolevaid uurimisi sisuliselt kommenteerida, kuid jälgib Eestis toimuvat väga murelikult. Et asi on siiski väga tõsine, viitab fakt, et Eesti staatus organisatsioonis alandati ajutise liikme kohale, Tallinn Trophy tulemused maailmakarika arvestuses on vähemalt ajutiselt tühistatud ning Kappeti mitmed rahvusvahelised litsentsid peatatud. Kogu see uurimine toob omakorda Parmase sõnul kaasa, et Eesti ei saa korraldada enam kõrgetasemelisi võistlusi.

Alaliidu president Aune Past hääletati välja

"Tulemus oli see, et Eesti Tantsuspordi Liit kaotas ära 2020. aastaks õiguse teha maailmakarika etappe ja ei saa teha ei neid World Open'eid, International Open'eid ja nii edasi," loetles Parmas.

"Ma ei ole mures, ma arvan, et neid n-ö pretensioone ikka esitatakse. Ehk siis lihtsalt tulebki lõpuks kõik asjaolud välja selgitada ja ma arvan, et iga asi leiab lõpuks oma loogilise lahenduse," uskus Kappet.

Kappet ei nõustu, et võistlusi korraldada ei saa ja väidab, et teeb WDSF-i uurimisega koostööd, kuid tema kriitikute sõnul loobib ta tegelikult kaikaid kodaratesse. Kõiki tviste ja piruette ei jõua loetleda, kuid üllatuslikult, taaskord paljuski samade pisiklubide toel, hääletati veebruaris tantsuspordiliidu juhatusest välja senine president Aune Past ja veel kaks liiget. Lühidalt kokku võttes – Kappet kahtlustab, et WDSF-ile kaebasid Past ja tema kaasamõtlejad eesmärgiga teda rünnata, hoolimata, mida see teeb Eesti mainele.

"Meie seisukoht oli lihtne – Aune Past, ära lõhesta Eesti tantsusporti," ütles Kappet.

Ametist lahkunud president Past, kes on elukutselt muide suhtekorraldaja, ei soovi avalikult midagi kommenteerida ja saadab vaid sõnumi: "See on sama kui kajakaga malet mängida. Kajakas ajab laua segamini, situb kõik täis ja teatab, et kõik on jokk ja tema on puhas kui prillikivi ja et tema on võitja. Mina ei taha sellises mängus kaasa lüüa."

Märtsis lahkus liidu juhatusest ka tantsutähena tuntud Martin Parmas. "Sai mul selgeks, et ma ei saa seal jätkata. See ei lähe kuidagi minu spordieetika ja südametunnistusega enam kokku," tõdes Parmas. "Taaskord hakati maha võtma ja ümber hääletama kõik endise juhatuse otsuseid ja saatma siis nüüd, kus oli plats puhtaks löödud, WDSF-ile kirja, et meil on kõik korras. Et meie uurimised, kuidas kõik on alati olnud väga hästi. Et millest me üldse räägime, meid pole mõtet süüdistada."

"Ega see, et mõned klubi juhid ei jaga seisukohti, ei ole mõjutanud kuidagi ühtegi tantsijat. Kõik meistrivõistlused toimuvad, võistlused toimuvad või vähemasti toimusid enne kui viiruseaeg saabus," sõnas Kappet.

Teisitimõtlejad lõid Eesti Tantsuspordi Ühenduse

Viimane uudis on, et kümne teisitimõtleja klubi, seal hulgas mitu väga suurt, asutasid uue organisatsiooni – Eesti Tantsuspordi Ühenduse, korjasid 400 allkirja Aune Pasti toetuseks ning tagatipuks valisid ta enda ühenduse presidendiks. Üks mõte sellega on, et kui Kappetit karistatakse ja senine liit diskvalifitseeritakse, saab uus organisatsioon alustada puhtalt lehelt.

"Meie ei ole seda ühendust teinud mitte kuidagi selleks, et mustata Eesti Tantsuspordi Liitu või tekitada mingisugust paanikat. Praeguse seisuga kõik, ka minu klubi, on ikkagi Eesti Tantsuspordi Liidu liikmed," ütles Parmas.

On see ühendus tantsuspordiliidule konkurent? "Ma ei näe siin seda konkurentsi kohta – meie oleme rahvuslik alaliit ühele spordialale. Me oleme rahvusvahelise alaliidu ainuliige, EOK ainuliige," loetles Kappet.

"Meie seda ei ole, aga see ei tähenda seda, et me mingi hetk võib-olla jõuame sinna," ütles Parmas seepeale. "Vaatame, kuidas need asjad kasvavad ja kuidas need lähevad."

Et kõik see asi oleks veel veidram, siis viimane uudis on, et Ivo Kappet registreeris enda nimele veel ühe uue organisatsiooni MTÜ Eesti Tantsuspordi Föderatsioon. Üks on kindel – see tants läheb edasi.