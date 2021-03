Eestis pannakse esmakordselt kokku breiktantsijate koondis, sihiks olümpia

Kui siiani on breigivaldkond olnud üle Eesti laiali, siis esimese koosoleku eesmärgiks oli eelkõige informeerida kõiki tegutsevaid breigitantsijaid, treenereid ja klubijuhte olümpiale pääsemise võimalustest ja Eesti Tantsuspordi Liiduga liitumisest.

ETSL-i juhatuse liikme Joel Juhti sõnul on oluline, et liidu ja Eesti breiktantsijate vahel tekiks hea koostöö ja kommuun. Ühe olulise teemana arutleti veel, kuidas tulevikus moodustada Eesti breiktantsu koondis. Juht ütles, et ETSL on juba teinud suure töö, aga uue ala arendamine olümpia eesmärgil on kõigi jaoks ühine suur katsumus. Ta lisas, et koosolek sujus kokkuvõttes postiivselt ja osalejad mõistsid, et ühiselt tegutsedes sünnib rohkem head kui halba.