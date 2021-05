Rahvusvaheline alaliit arvaski Eesti Tantsuspordi Liidu liikmete seast välja

WDSF-i teatel jõustus Eesti alaliidu väljaarvamine 20. mail. WDSF põhjendas Eesti alaliidu väljaviskamist sellega, et nende hinnangul on ETSL tõsiselt kahjustanud WDSF-i mainet ja andnud WDSF-ile valeinfot enda tegevuste kohta.

Rahvusvaheline alaliit otsustas algatada ETSL-i väljaheitmise märtsis peetud presiidiumi koosolekul, kus tutvustati pikaaegse uurimise tulemusi. Nimelt tuvastas WDSF-i uurimine, et Eesti Tantsuspordi Liit pidas muuhulgas n-ö pseudoklubisid, mille põhimõte oli omada rohkem hääli alaliidu otsustes.

Rahvusvaheline föderatsioon leidis ka, et ühele Eesti tantsupaarile oli EOK poolt määratud 5000 euro suurune stipendium, mida alaliit aga täies ulatuses välja ei maksnud.

Alaliit kehtestas ka reegli, mille tõttu ei saanud tantsupaarid vahetada klubisid ilma seda alaliidu juhatusega kooskõlastamata. WDSF märkis, et seda reeglit kasutati vähemalt ühe noore tantsija puhul, kelle klubi toetas endist alaliidu juhatust.

Samuti lõi Tantsuspordi Liit reeglistiku, mis võimaldas alaliidul kehtestada keelud tantsupaaridele, kes osalesid võistlustel, mille organiseerijaks olid ühingud, mida Eesti Tantsuspordi Liit ei tunnusta.

Kirgliku sisetüli jooksul avaldas alaliit eelmisel aastal oma kodulehel nimekirja tipptantsijatest, kus olid märgitud vähesed sportlased, kes toetasid eelmist alaliidu juhatust. WDSF-i hinnangul ei kajasta nimekiri aga tantsijate esitusi ega rahvusvahelist tunnustust. Samuti tuvastas WDSF-i uurimine, et Eesti Tantsuspordi Liit on süstemaatiliselt diskrimineerinud tantsuklubisid, kes toetasid eelnevat juhatust.

Tantsuspordiliidu juhatus on WDSF-i sõnul keelanud litsentsinõuete alusel ühe rahvusvahelise kohtuniku võistlustelt, kuigi kohtunik on esitanud piisavad volitused ning teinud seda reeglipäraselt. Tantsuspordiliidu juhatus on tagasiulatuvalt karmistanud võistluseeskirju kohtunike lubade säilitamise osas ning on tõstnud kohtunike nõude 12 riikliku võistluse pealt 100 võistluse peale kolme aasta jooksul. WDSF-i sõnul toob eeskirjade muutmine endaga kaasa selle, et valdav osa rahvusvaheliste kohtunike litsentsidest muutuvad kehtetuks.

"17. mail 2021 peetud presiidiumi koosolekul vaadati faktid ja protseduurid taaskord üle ja WDSF-i presiidium leidis, et meil on piisavalt põhjuseid, et Eesti Tantsuspordi Liit enda liikmete seast välja visata," teatas WDSF enda liikmetele 20. mai õhtupoolikul. "Otsus jõustub tänasest."