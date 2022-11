Tantsuspordi Föderatsioon jättis Eesti alaliidu väljaarvamise jõusse

Rahvusvaheline Tantsuspordi Föderatsioon arvas Eesti Tantsuspordi Liidu pseudoklubide pidamise, kummituspaaride kasutamise ja kohtunike mõjutamise eest oma liikmete seast välja poolteist aastat tagasi. Eesti alaliit jätkas võitlust, kuid nädala aja eest toimunud erakorralisel üldkoosolekul jäeti Eesti Tantsuspordi Liidu kaebus rahuldamata ja väljaheitmise otsus lõplikult jõusse.

Eesti alaliidu hinnangul ei oleks seda tohtinud teha lihthäälteenamusega ja reedel pöördutigi juhatuse vastu ja liikmesuse taastamiseks Šveitsi kohtusse.

"Seda otsust saab vaadata ainult sellisena, et rahvusvahelise alaliidu juhatus on ilmselgelt rikkumas omaenda põhikirja ja ka Šveitsi seadusi. Miks rikutakse tahtlikult põhikirja, on see, et juhatus, teinud kaks aastat tagasi ära otsuse, ei suuda tunnistada, et tegelikult ei ole neil faktide osas ühtegi paikapidavat tõendit ja kogu nende asi põhineb ainult kuulujuttudel ja oletustel," kommenteeris Eesti Tantsuspordi Liidu juhatuse liige Ivo Kappet.

Eesti Tantsuspordi Liidu lõplikust väljaarvamisest veelgi märgilisem on, et kohe kinnitati rahvusvahelise alaliidu uueks liikmeks Eesti Tantsuspordi Ühendus, mis loodi tantsuspordi liidule alternatiivina ja millega on juba liitunud paljud klubid.

"Pärast EGM-i, kus Eesti Tantsuspordi Liit lõplikult välja hääletati, pärast seda kohe toimus presiidiumi istung ja presiidium võttis vastu Eesti Tantsuspordi Ühenduse täisliikmena. Ehk siis kui me praegu lähme meie rahvusvahelise organisatsiooni kodulehele ja võtame lahti, kes on seal täisliikmed, siis Eesti on ilusti seal sees olemas täisliikmena," avaldas Tantsuspordi Ühenduse asepresident Martin Parmas.

Eesti olümpiakomitee liige on aga endiselt just rahvusvahelisest alaliidust välja heidetud Eesti Tantsuspordi Liit. "Praegusel on tõesti see hetk, kus WDSF-i (rahvusvahelisse alaliitu - toim) ei kuulu tantsuspordi liit, kes on meie liige. Juriidiliselt saame me liikmevahetust teha alles järgmisel aastal EOK täiskogul, mis toimub maikuus. Teades natuke seda kibelemist kohtusse, et iga otsust vaidlustada, oleme mõlemale osapoolele öelnud, et tahame kõigepealt WDSF-ist ja meie alaliitudest ametlikke pabereid ja nende omavaheline vaidlus peaks selgeks saama kõige hiljemalt aprilliks," avaldas Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles.

Viimased poolteist aastat on Eesti tantsusporti hallanud rahvusvaheline alaliit ise, aga see on raskendanud nii tiitlivõistlustele pääsemist kui ka Eestis MK-etappide korraldamist. Nüüd pääseb Eesti meistrivõistluste kaudu taas tiitlivõistlustele.

"Saame seda jätkata sealt, kus see nii-öelda pooleli jäi. Et ikkagi riik ja kohalik alaliit kaitsevad oma sportlasi, aitab kõiki neid registreerimisi teha, korraldab võistlusi, meistrivõistlusi ja muid üritusi," lõpetas Parmas.