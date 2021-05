Martin Parmas: kurb, et sellisesse kohta on välja jõutud

"Esmalt on see on väga kurb, et sellisesse kohta on välja jõutud, kuid teisalt tantsijate, klubide ja treenerite seisukohalt on olukord eriti keeruline," rääkis Parmas ERR-ile. "Kui meie nabanöör rahvusvahelise emaorganisatsiooniga läbi lõigatakse, siis ma ei oskagi öelda, mis neist tantsijatest saab."

"Minu kui treeneri mõte ei ole ka ainult see, et me ainult Eesti-siseselt oma sportlastega madistame. Meil on palju häid Eesti paare, kes on rahvusvaheliselt väga kõrgetel positsioonidel ja osad lausa maailmameistri tiitliga pärjatud. Mis neist paaridest saab? Kuidas saame rahvusvaheliselt kaasa rääkida?"

"Teine küsimus on, et mis kõikidest Eesti kõrgetasemelistest kohtunikest saab. Tekkinud suur mainekahju pole mitte ainult Eesti-sisene, vaid ka rahvusvaheline," lisas Parmas.

Eesti võistlustantsijatele tähendab see, et rahvusvahelises karusellis kaaslöömine muutub äärmiselt keeruliseks ja Eesti meistrivõistluste kaudu ei pääse tiitlivõistlustele

"Kui Eesti meistrivõistlused peaks tulema, siis ei kvalifitseeri nad sportlasi rahvusvahelistele tiitlivõistlustele. See on suur probleem," lisas Parmas. "Armastus ala vastu on paljudel väga suur ja paljudele on see kogu elu. Olukord on värske ja segane ning kindlasti on vaja lahendus leida. Kuidagi on vaja sellest olukorrast välja tulla. Millised võivad olla liidu sammud või kuidas üldse edasi, ei oska ma kommenteerida, aga mingi hetk peab valgus kuskilt paistma."