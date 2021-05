Rene Mandri: Taaramäelt võime igal päeval midagi oodata

Miks on ikkagi nii, et väga sageli ronijad eelistavad Girot väga kuulsale Tour de France'ile? Mis on selle aasta Giro eripärad?

Tihtipeale on Girol mägironijatel võimalusi rohkem. Tour de France on hästi kontrollitud võidusõit, kus meeskonnad on maksimaalselt hästi komplekteeritud selleks, et sõitu kontrollida. Selle tõttu on vähem juhuslikke võitjaid. Enne sõitu on teada kindlad favoriidid. Girol on väga palju kaarte ja seetõttu ka mägironijad sinna tihtipeale lähevad, et neid kaarte mängida. Sel aastal on kruusalõikudega etapp, 35 km kokku. Strade Bianche radadel. See saab küll väga põnev olema, kes kokkuvõtte tegijatest hätta jääb või ei jää. Seal on ka õnnefaktor, kas rattakummid jäävad terveks ja nii edasi.

Rein Taaramäe klubi sai mõneti üllatuslikult juba etapivõidu kätte. Kui üllatav sinu jaoks see etapi lõpp oli ja mida see nende meeskonna ja Reinu jaoks edaspidiseks tähendab?

Selge see, et võitja nimi on paljudele tundmatu ja see, et nad selle etapi võitsid, on väga suur tegu. Kindlasti võtab see meeskonnal ja ka Reinul endal pinged maha. Meeskonna sees üleüldine surve etapivõidu järgi langeb. Seetõttu on kuttidel rohkem vabu käsi ja saavad rohkem tunde pealt otsustada, mida tegema lähevad. Selge see, et nad läksid tuuri peale terve meeskonnaga ainult selle eesmärgiga, et võita etapp. See on nüüd käes ja kõik ülejäänud, mis tuleb, on puhas boonus. Väga meeldiv on niimoodi edasi sõita.

Tanel Kangert ja Rein Taaramäe. Reinu seis nüüd muutus, riskimisvõimalust tekib rohkem. Millised on nende rollid sellel tuuril ja millal me midagi võiks neist oodata?

Siin läheb tuur poolmägiste etappidega edasi. Reinult võime igal päeval midagi oodata. Kui ta tunneb end hästi, siis ma arvan, et ta läheb ja proovib. Selge see, et tuur läheb pigem raskemaks teisel-kolmandal nädalal. Saame näha, kas ta ootab päris seda teist-kolmandat nädalat lootuses, et teised väsivad ja tema vana hea diisel hakkab tööle... Taneli poole pealt - sealt etapivõidu poole pürgimist vist ei ole. Kindel amet kätte antud, vaja Simon Yates Giro d'Italia võitjaks vedada. Tanel saab mägedes kõvasti tuult murda.

Seal on ainus variant siis, kui Simon Yatesiga midagi juhtub.

Jah. Ma arvan, et tal väga varianti ei ole. Seal on kindlalt plaan paigas. Nemad lähevad ainult Giro üldvõitu jahtima.

Ja lõpuks sinu väga subjektiivne arvamus - keda sa asetad Giro favoriitideks?

Ma tahaks väga Remco Evenepoeli miskipärast. Väga huvitav tegelane. Juunioride klassis paistis juba niimoodi silma, et sõitis näiteks Euroopa meistrivõistlustel teistel ringiga eest ära. Sealt otse profileeri minek - saame näha, kas tõesti on selline imeinimene olemas, et tuleb noor mees ja võidab niimoodi kohe Giro. Hoian kindlasti Remco Evenepoelile palju pöialt.