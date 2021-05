Kangerti kõrval stardib Tokyo olümpial Peeter Pruus

Enne olümpiat 32-aastaseks saav Pruus sõidab Itaalia klubis Torpado Südtirol ja võistleb maastikuratturina, aga on end näidanud heast küljest ka asfaldil.

24. juulil toimuv grupisõit peetakse 234 kilomeetrit pikal mägiselt trassil, kus ratturitel tuleb jagu saada 4865 tõusumeetrist. Seega tegi koondise peatreener Jaan Kirsipuu valiku Pruusi kasuks.

"Peeter Pruus on mitmekülgne rattur, kellele selle olümpia mägine profiil peaks hästi sobima, lisaks on ta oma taset ja valmisolekut tõestanud näiteks eelmise aasta maailmameistrivõistlustel," kommenteeris Eesti Jalgratturite Liidu peasekretär Urmas Karlson.

"Olen selle üle väga õnnelik, et saan Eestit olümpial esindada. Teadsin, et olen nn "varumees", aga poolteist kuud tagasi, kui Kirsipuu mulle helistas, muutus asi juba reaalsemaks," lausus Pruus.

"Olin elevil, aga tahtsin kindla vastuse saada võimalikult kiiresti, et teha vajalikud muudatused ettevalmistuses ja ratta valikul. See on suur au ja lisab motivatsiooni treeninguteks, et maksimaalselt sõiduks valmis olla."

"Eesmärgiks on võimalikult hästi sõita ehk siis kas Tanelit aidata või võimaluse korral ise midagi korda saata," jätkas Pruus.

"Olen suhteliselt vähe sellised sõite teinud, kuigi minu maastikuratta maratonid on tihtipeale sarnase pingutusega. Olümpiavorm on samuti väga kena, täiesti uus ja värske disain ning veidi heledamad toonid võiksid kuumas kliimas abiks olla."

Grupisõidust neli päeva hiljem ehk 28. juulil peetakse individuaalne temposõit.

Eesti jalgratturitest võiks Tokyo mängudele jõuda ka maastikurattur Janika Lõiv. See saab paika pärast Saksamaa ja Tšehhi MK-etappide toimumist ehk hiljemalt 18. maiks.