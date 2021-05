Pruus: on suur au olümpial oma riiki esindada

Pruusi koondisse arvamine polnud rattasporti tähelepanelikumalt jälgivate inimeste jaoks üllatus, seda hoolimata asjaolust, et juba mitu aastat keskendub Pruus maastikurattasõidule. Eestlane kuulub Itaalias tegutsevasse Torpado-Südtiroli meeskonda.

Vikerraadio helistas Itaaliasse ja palus Pruusil rääkida, kui palju ta praegu treeningute ja võistlustega üldse maanteesõidule rõhku asetab.

"Maanteeratturina lõpetasin sõitmise 2017. aastal, 2018 tulin Itaaliasse ja olen siin olnud neli aastat. Vahel olen koondisega käinud Eesti ja Balti tuuril ning ka MM-il ja EM-il, täielikult maanteerattast eemal ei ole," rääkis Pruus.

"Tavaolukorras käin paar korda nädalas ka maanteerattaga sõitmas, aga põhirõhk on tõesti maastikurattal. Ega rattasõit on rattasõit. Ma arvan, et mingit probleemi sellest ei teki, et ma rohkem maastikku sõidan. Meil algavad ka pikad maratonid, mis võiks olümpiadistantsiga olla sarnased pingutused. Tuleb vahel teha maanterattaga kiirusteste, vahe ongi selles, et maastikul sõidetakse kogu aeg ühtlase tempoga tugevalt, aga maanteel on ka rahulikumaid hetki," tõdes Pruus.

Olümpiamängude grupisõidu trass on tõesti raske. Läbida tuleb 234 kilomeetrit ja kokku 4865 tõusumeetrit. Pruus on ennast koondises näidanud väga tööka ja usaldusväärse mehena. Mullusel MM-il sai ta peatreener Jaan Kirsipuult ajakirjanike ees kõvasti kiita.

"Väga palju mehi Eestis pole, kes suudaks hästi tõusu võtta," sõnas Pruus. "Kindlasti Tanel ja Rein on Eesti tugevaimad mägironijad, aga ma võikski olla nende järel, kes on selle koha välja teeninud."

"Olümpia on kindlasti iga ratturi jaoks väga eriline sündmus, on suur au seal oma riiki seal esindada. Kogu see melu ja kogemus motiveerib suurel määral. Minu jaoks on see suur üllatus ja suur au, et sinna sain," kinnitas Pruus.

Mai lõpus teritab Pruus oma maanteevormi, kui osaleb Eesti koondise särgis Tour of Estonial.