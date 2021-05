ROK ja Pfizer sõlmisid kokkuleppe olümpiasportlaste vaktsineerimiseks

Pfizer ning ROK sõlmisid ühiste kavatsuste protokolli, mis määrab, et vaktsiinidoosid jagatakse rahvuslike olümpiakomiteede vahel ära, aga täpseid tarnesuurusi veel kokku lepitud ei ole, vahendab portaal Insidethegames.

"See vaktsiinide annetus on järjekordne tööriist, mis lubab meil mõõta, kuidas teha Tokyo olümpiamängud ohutuks ja turvaliseks kõikide osalejate jaoks, samuti näitab see solidaarsust meie jaapanlastest võõrustajate vastu," ütles ROK president Thomas Bach.

"Me kutsume sportlasi ja osalevaid delegatsioone enne olümpia- ning paraolümpiamänge eeskuju näitama ja vaktsiinid vastu võtta kus ja millal võimalik," lisas Bach.

Teadaanne tuleb ajal, mil suviste olümpiamängude toimumine on aina enam küsimärgi all. Jaapanis on algatatud ka petitsioon, millele on digitaalselt allkirja andnud üle 200 000 inimese. Petitsioonialgatajad küsivad, kas olümpiamängude korraldamine on väärt inimeste eludega riskimist.

Jaapan on pikendamas riigis kehtestatud eriolukorda ning aeglane vaktsineerimistempo tõstatab küsimusi suviste mängude pidamise kohta. ROK on varasemalt öelnud, et vaktsineerimine ei ole osalevatele sportlastele kohustuslik, organisatsioon aga ootab, et valdav osa osalejatest oleks vaktsineeritud enne olümpiat.

Sportlasi ning kõiki inimesi, kes OM-i ajal sportlastega kokku puutuvad, testitakse igapäevaselt koroonaviiruse vastu ning kõik, kes Jaapanisse lendavad, peavad tegema kaks testi kolm päeva enne kui lennule lähevad. Restoranide ning baaride külastamine on Jaapanis keelatud ning ROK on öelnud, et kõik, kes reegleid rikuvad, võivad kaotada oma akrediteeringu.

Eesti Päevaleht (EPL) kirjutas teisipäeval, et Eestit suvel toimuvatel Tokyo olümpiamängudel esindavad sportlased ja nende taustajõud said lõpuks võimaluse ennast koroonaviiruse vastu vaktsineerida

Eesti Olümpiakomitee tippspordijuhi Martti Raju sõnul saavad kõik, kellel on olümpiapilet juba taskus või veel võimalik see hankida ning nende treenerid ja taustajõud esmaspäevast alates nime kirja panna ja Pfizeri vaktsiini saada. Raju sõnul ei ole nimekiri siiski väga pikk, sest osa sportlasi on juba vaktsiini saanud ning mõned ka haiguse läbi põdenud.