Lõiv MK-etapi 26. kohast: siinsel rajal on natuke vaimne blokk

Kui maastikuratta olümpiakrossi maailma edetabeli kuuenda naise Lõivu treeningud möödusid Albstadtis vihmaga ja väga porisel rajal ning tõmbasid energiast tühjaks, siis pühapäevane põhisõit peeti enam kui 20-kraadise soojaga. Võistlust alustas 106 naist. Lõiv startis kitsale rajale reedese short-track'iga välja sõidetud 16. positsioonilt, kuid kaotas kohe alguses tehtud apsaka tõttu kõvasti kohti.

"Stardist läksin natukene kehvasti ära, astusin pedaalist mööda ning esimesel ringil tegin ka ühe kukkumise, mis viis mu üpris taha ja pidin sealt uuesti ette saama. Kuna päris palju on rajal single'it, siis on suhteliselt raske siin ettepoole saada. See ongi selle raja eripära, et on väga rasked tõusud ja enamus rajast on singel-track ehk siis võistlejad peavad sõitma ühes hanerivis.

Möödasõitudega kõvasti vaeva nähes suutis Lõiv maailma karika etapi, kus triumfeerisid maailmameistrist prantslannad, lõpetada 26.kohaga.

"Sõidu teises pooles hakkas oma rütm sisse tulema ja sain mõned kohad tõusta. Lõpuks võib öelda, et sõitsin oma parima Albstadti koha välja ja ma arvan, et siit on ainult hea edasi minna," lisas Lõiv.

Järgmisel nädalal toimub maailma karika etapp Tšehhis Nove Mestos, kus sarnaselt Saksamaa etapile sõidetakse esmalt reedel lühike short-track'i sõit, mis annab MK-punkte ja määrab pühapäevase põhisõidu stardijärjekorra. Nove Mestos peetava sõiduga lõpeb alal ka Tokyo olümpiale pääsu kvalifikatsioonikarusell.

"Eks mul on siin Albstadti rajal sõites natukene selline vaimne blokk, kuna see on mudane ja üpris raske rada. Ma usun, et uuel nädalal saab rohkem minu rada olema, kuna see on laiem ja saan rohkem oma sõitu teha. Ma loodan, et teen uuel nädalal parema tulemuse kui ma praegu. "

Teine Eesti naisrattur Mari-Liis Mõttus lõpetas etapi 98. kohaga. Kõrgeimad pjedestaalikohad jagasid omavahel kaks prantslannat Loana Lecomte ja Pauline Ferrand Prevot, kellele järgnes Haley Batten Ameerika Ühendriikidest.