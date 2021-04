Koondise peatreener Kullerkannu hooajast Prantsusmaal: olen väga rahul!

Eesti rahvusnaiskonna itaallasest peatreener Lorenzo Micelli ja temporündaja Liis Kullerkann saabusid Tallinna koondise laagrisse pärast Lõuna-Prantsusmaal eneseisolatsioonis veedetud päevi. Le Cannet klubi, kus Micelli peatreeneriks ja mille ridadesse palkas suvel Kullerkannu, lõpetas Prantsusmaa meistrivõistlused neljanda kohaga.

"Hetkel ütleks nii, et ma ei ole veidi üle kümne päeva palli puutunudki, kuna meil oli seal eneseisolatsioon ja kaks viimast mängu jäid hooajal mängimata," rääkis Kullerkann intervjuus ERR-ile. "Hetkel olen pigem ärev ja ootan, et mis seis siis võrkpallis on, sest füüsiliselt on päris okei olukord."

Koondise juures nüüd nobedalt pallitunnetust taastama asunud Kullerkann ütles, et kuna Prantsusmaa liigas play-off'i mänge ei peetud, siis oli mängijatel algusest kohe suur pinge peal. Le Cannet võitis 26 mängust 17. Kullerkann sai korraliku mahvi hooaja esimeses pooles.

"Mul oli olulisem roll alguses. Ma läksin paremas vormis, kui paljud teised, kes ei olnud koroona tõttu saanud mitmeid kuid harjutada. Tänu koondisele ma olin saanud," ütles Kullerkann. "Lõpu poole, sest see on ikkagi kõva tiim ja ma kandsin sellist toetavat rolli, sain rohkem pingil kaasa elavat rolli. Kindlasti oleks teises pooles tahtnud rohkem mängida, aga lihtsalt nii kujunes ja mul on hea meel, et mul oli hooaja alguses nii suur roll."

Lorenzo Micelli tõmbas Kullerkannu tugeva koosseisuga Le Cannet tiimi, et aidata tal vormis püsida eelkõige rahvuskoondist silmas pidades ja jäi tema panusega väga rahule.

"Ta mängis pool hooajast ja heal tasemel. Ta oli valmis mängima igas kohtumises. Olen temaga väga rahul, sest suhtumine oli alati positiivne ja tiimi toetav. Ma võin öelda, et ta oli väga hea tiimile ja ta oli ka väga hea, kui oli mängudes väljakul," ütles Micelli. "Ta jätkab Prantsusmaal ja on juba teise naiskonnaga, mille nime ma öelda ei saa, lepingu sõlminud. Ta karjäär jätkub Prantsusmaal ja kindlasti suvel püsib ta omal tasemel. See on positiivne, sest aitab koondisse panna selle töö, mille talve jooksul tegime. Nii talle kui koondisele on kõik palju lihtsam."