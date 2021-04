Koondise peatreener valikturniiri eel: mängijate suhtumine on suurepärane

Täiskoosseisus treeningutega alustati esmaspäeval, eeloleval nädalavahetusel peetakse Slovakkias esimesed kontrollkohtumised. EM-valikmängud toimuvad 10.-14. maini Valgevenes, vastaseks Valgevene ja Šveits. Finaalturniirile pääseb alagrupi kaks esimest.

Naiskonna peatreeneri Lorenzo Micelli sõnul on kõik mängijad valmis suure eesmärgi nimel vaeva nägema. "Pärast kolme päeva trenni on raske täpselt öelda, millises seisus kõik on, osa mängijaid liitus ka hiljem. Aga üldine seis nii füüsilise kui vaimse poole pealt tundub olevat hea. Mängijate suhtumine on suurepärane, motivatsioon kõrgel," sõnas peatreener.

"Muidugi pole me veel sellises seisus, kuhu valiksarja mängudeks peaksime jõudma, esimesed kontrollkohtumised Slovakkiaga peaksid parema pildi andma, mida kelleltki oodata võib. Enne Valgevenesse minekut pole meil väga pikka ettevalmistusaega, peame seetõttu rohkem mängima südame ja suure enesekindlusega. Tehniliste detailidega tegelemiseks pole palju aega," lisas Micelli.

Slovakkias peab Eesti 1. ja 2. mail kaks kontrollmängu, sinna sõidab 15 mängijat. Valgevenesse sõidab 14-liikmeline koondis.

Kontrollmängud Slovakkias:

1. mai kell 18.00 (Eesti aeg) Eesti – Slovakkia

2. mai kell 18.00 Eesti – Slovakkia

EM-valikturniiri ajakava:

10. mai Eesti – Valgevene

11. mai Eesti – Šveits

13. mai Eesti – Valgevene

14. mai Eesti – Šveits

Rahvusnaiskonna kandidaadid:

Sidemängijad: Häli Vahula (Audentes SG/NK), Julija Mõnnakmäe (TalTech/Tradehouse), Karolina Kibbermann (Tallinna Ülikool), Kaisa Bahmatšev (Võru VK).

Diagonaalründajad: Ave Kuusk (Tallinna Ülikool), Dzintra Lember (TalTech/Tradehouse), Ingris Suvi (TÜ/Bigbank), Kadi Kullerkann (TalTech/Tradehouse), Kertu Laak (Chieri, Itaalia).

Nurgaründajad: Anu Ennok (VC Mamer, Luksemburg), Eva Liisa Kuivonen (Audentes SG/NK), Hanna Pajula (Michelbeke Saturnus, Belgia), Kristiine Miilen (Nancy Vandoeuvre, Prantsusmaa), Merilin Paalo (TalTech/Tradehouse), Nette Peit (TalTech/Tradehouse), Polina Bratuhhina-Pitou (Terville Florange, Prantsusmaa), Silvia Pertens (TalTech/Tradehouse).

Temporündajad: Eliisa Peit (TalTech/Tradehouse), Eliise Hollas (Võru VK), Jade Šadeiko (Oregoni Ülikool, USA), Katariina Vengerfeldt (TÜ/Bigbank), Laura Parts (VC Tirol, Austria), Liis Kullerkann (Le Cannet Volereo, Prantsusmaa), Liisbet Pill (Audentes SG/NK).

Liberod: Kadri Kangro (Audentes SG/NK), Kristi Nõlvak (TalTech/Tradehouse), Marily Lass (Audentes SG/NK).