Kertu Laak: oluline on edasi minna kuskile, kus saan rohkem mänguaega

Eesti naiste võrkpallikoondis kogunes värskelt Tallinnas, et alustada ettevalmistust mais toimuvateks Euroopa meistrivõistluste valikmängudeks.

Kui peatreener Lorenzo Micelli ja temporündaja Liis Kullerkann on Prantsusmaal Le Cannet klubiga eneseisolatsioonis, siis kohe esimesest päevast liitus koondisega Kertu Laak. Viimasel kolmel aastal Eesti parimaks naisvõrkpalluriks valitud Laak sai Chieri klubiga Itaalia meistrivõistlustel kuuenda koha 13 tiimi konkurentsis. Uuel hooajal ta karjääri samas klubis ei jätka, sest 23-aastane diagonaalründaja tahab kanda taas põhimängija koormust.

"Läbi hooaja olin rohkem servivahetuse rollis ja sekkusin rohkem siis, kui oli vaja midagi vaja päästma hakata. Sellist alustava diagonaali rolli mul seal ei olnud. Need olukorrad mängisid suhteliselt okeilt välja. Igaüks tahaks rohkem mängida. Oluline oleks siit minna kuskile, kus saan rohkem mänguaega," rääkis Laak intervjuus ERR-ile.

Kaks hooaega Chieri naiskonnas vahetusmängija rolliga leppinud Laak ei otsi uut välisklubi just hinnatud ja tugevast Itaalia liigast.

"Hoian silmad lahti. Iga hinna eest Itaaliasse jääda ei ole mu eesmärk. Peamine on ikkagi mänguaeg," kinnitas Laak.

Kuna treeningud olid kvaliteetsed ja play-off'i pinge karastas närve, siis astus Laak enda sõnul ka seljataha jäänud hooajal arengus sammu edasi.

"Just see play-off'ide aeg ja hooaja lõpppfaas. Tahes tahtmata seal pinged natuke kasvavad ja nendega toime tulemine on teine asi, kui põhihooajal lihtsalt trenni tegemine," ütles Laak.

Rahvusnaiskonnal on nüüd kolm nädalat aega, et leida ühistreeningutega hea vorm ja ladus koostöö, millega 10.-14. maini Valgevenes toimuval valikturniiril võita pilet Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile.