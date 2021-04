Thiem läbipõlemisest: püüan allakäigutrepist hoiduda

27-aastane austerlane loodab vigastuspausilt võistluskarussellile naasta mai alguses, mil algab Madridi tenniseturniir. Tänavu on Thiem pidanud vaid üheksa matši, millest on võitnud viis ja kaotanud neli.

"Mul on praegu samad probleemid vasaku põlvega, mis koroonaviiruse pandeemia algul paremaga olid. Toona ma ei pidanud ühtki turniiri vahele jätma, sest midagi ei toimunudki. Mul oli aega paraneda. Avalikkus kuuleb sellest alles nüüd," rääkis Thiem Viinis ilmuvale Austria päevalehele.

Kuidas on koroonaviiruse pandeemia mõjutanud aga Thiemi vaimselt? "Pandeemia on kõigele lihtsalt väike lisa. Kui ma oleksin mullu US Openi võitnud tavapärases olukorras, siis ma oleksin praegu ilmselt samas seisus, sest kui sa püüad terve oma elu ühte unistust ja lõpuks jõuad selleni, siis muutub mõneks ajaks kõik. See on normaalne. Tennise probleem on selles, et kõik möödub väga kiiresti," jätkas Thiem.

"Sul ei ole aega, et oma võite nautida. Kui sa pole sada protsenti vormis, siis sa kaotad. Minuga juhtus nii Austraalia lahtistel ja eriti teravalt sain seda tunda Dohas ja Dubais. Vastased olid väga tugevad, tase on kõrge. Kui sa kaotad esimeses või teises ringis, siis on parem ennast turniirilt maha võtta. Turniirile peaks minema, kui sa suudad võita. Kui ma oleksin Belgradis mängima läinud, siis oleksin ilmselt jälle esimeses ringis välja langenud. Niiviisi satud sa allakäigutrepile. Püüan sellest hoiduma, seega otsustasin koju jääda. Kui ma pole esimene, siis ma ei taha olla ka viimane," ütles Thiem, lisades, et koroonaviirus on võtnud ära palju häid asju. "Keeruline on mängida sellistes tingimustes nädalast nädalasse. On mängijaid, kellele see sobib ja kes seda mullis elamist isegi naudivad, sest muidu on neil raske tennisele keskenduda."

Thiem on tunnistanud, et tahab suurest spordist pausi võtta. "Ma veetsin 15 aastat suurt eesmärki jahtides. Ma saavutasin selle. Imelike asjaolude kiuste, aga see pole tähtis. Hetkel on minu jaoks ainult tennis olemas, aga midagi on vaja ka oma pea ja aju jaoks, ma tahan väikest muutust," jätkas Thiem, kelle suureks unistuseks on veel võita medal suveolümpiamängudelt.