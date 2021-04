Nädal piiri taga: Enard juhib finaalseeriat Juhkami vastu 2:0

Saksamaa meistriliigas on käimas finaalseeria, kus on vastamisi koondise nurgaründaja Martti Juhkami (VfB Friedrichshafen) ja peatreener Cedric Enard (Berliini Recycling Volleys). Peetud on kaks kohtumist, neist esimese võitis Enardi juhendatav Berliini Recycling Volleys 3:2 (18:25, 20:25, 25:21, 25:19, 19:17), kirjutab volley.ee. Äsja kodumaalt hiljuti sündinud kaksikute juurest Saksamaale naasnud Juhkami tõi vahetusest sekkudes VfB Friedrichshafeni kasuks kaks punkti (+0). Teise mängu võitis samuti Berliin tulemusega 3:0 (25:22, 25:17, 25:13). Juhkamilt selles mängus seitse punkti (-5). Seeria peetakse kolme võiduni.

Itaalia esiliigas pidas esimese veerandfinaalmängu Robert Viiberi koduklubi Cantu, kes pidi tunnistama Taranto meeskonna 3:0 (25:21, 28:26, 25:16) paremust. Viiber viibis platsil kogu kohtumise ning panustas lisaks mängu juhtimisele ka kaks punkti (+2). Seeria peetakse kahe võiduni.

Prantsusmaa meeste esiliigas alustas finaalseeriat Henri Treial, kelle koduklubi Saint-Nazare kaotas seeria avamängu Plessis Robinsoni vastu 0:3 (23:25, 21:25, 23:25). Treial viibis platsil kogu kohtumise ja tõi seitse punkti (+5).

Prantsusmaa naiste meistriliigas peeti kahe vooru mänge. Kristiine Miilen ja Nancy Vandoeuvre teenisid ühe võidu ja ühe kaotuse. 1:3 (21:25, 25:21, 23:25, 19:25) jäädi alla Mulhouse'ile, Miilen sekkus episoodiliselt ja tõi 2 punkti (+1). Teises mängus saadi 3:1 (25:18, 25:22, 23:25, 25:23) jagu Pariisi Saint-Cloudist, Miilen sekkus taas hetketi ja skoori ei avanud. Koondise temporündaja Liis Kullerkannu ja peatreeneri Lorenzo Micelli koduklubi Le Cannet' Volero alistas 3:2 (25:22, 25:21, 25:21) rahvusnaiskonna abitreeneri Alessandro Orefice juhendatava Venelles' Pays D'Aix'i naiskonna, Kullerkann ei mänginud. Seejärel saadi 3:2 (25:19, 20:25, 25:19, 23:25, 16:14) jagu Marcq-En-Baroeulist, Kullerkann kaasa ei teinud. Tabelis on Le Cannet 49 punktiga neljas, Polina Bratuhhina-Pitou tööandja Terville'i Florange asub 44 punktiga kuuendal kohal, Nancy on 36 punktiga kaheksas ja Venelles 34 punktiga üheksas.

Hispaania meistriliigas ei pääsenud Mart Naaber ja VC Terueli meeskond finaali, sest poolfinaalis tuli tunnistada Unicaja Costa Almeria paremust. Avamängus sai Teruel kirja tehnilise 3:0 võidu, ent seeria järgmised mängud kaotati 2:3 (25:27, 25:23, 25:16, 22:25, 12:15) ja 2:3 (28:30, 25:23, 25:14, 27:29, 12:15). Naaber esimeses mängus kaasa ei teinud, teises tõi 8 punkti (+4).

Kreekas jätkasid Andri Aganits ja Thessaloniki PAOK mänge finaalgrupis. Esmalt kaotati eelmisel nädalal Sirou meeskonnale 1:3 (25:17, 9:25, 17:25, 16:25), Aganitsalt 6 punkti (+5). Seejärel saadi magus 3:2 (23:25, 25:20, 17:25, 27:25, 15:12) võit Pireuse Olympiacose vastu. Temporündaja Aganits tõi selles mängus koguni 20 punkti (+18), sealhulgas 9 blokki ning pälvis ka mängu MVP auhinna. Tabelis on PAOK 30 punktiga neljandal kohal, ent medalivõimalused on jätkuvalt reaalsed.

Poolas sai läbi Timo Tammemaa ja Rzeszowi Asseco Resovia hooaeg, mis lõppes 5. kohaga. Resovia alistas 5.-6. koha kordusmändus Gdanski Trefli 3:0 (30:32, 25:18, 28:26), Tammemaalt 9 punkti (+5).

Belgias sai Hanna Pajula tööandja Michelbeke Saturnus lõppenud nädalal kaks kaotust. 0:3 (17:25, 15:25, 19:25) kaotati Bevereni Asterixile, Pajula tõi osalise mänguajaga 4 punkti (+2). Seejärel kaotati ka Limburgile 0:3 (20:25, 16:25, 23:25), Pajulalt 2 punkti (-6). Tabelis on Michelbeke 10 punktiga kaheksas.