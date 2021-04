Lepingut pikendanud Tammemaa: loomulikult tahan võidelda medalite eest

"Mul on hea meel öelda, et jään Resoviasse ka järgmiseks hooajaks," vahendab temporündaja sõnu klubi lehel avaldatud videos Võrkpall24.ee. "See on hea keskkond, kus individuaalselt areneda."

"Samuti on tegemist suurklubiga, kellel on kõrged ambitsioonid jõuda tagasi tippu. Loomulikult on minu siiajäämise eesmärk see, et tahan võidelda medalite eest. See on normaalne!" selgitas saarlane lepingu pikendamise tagamaid.

