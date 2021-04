Nädal piiri taga: Enardile kuld, Juhkamile ja Treialile hõbe

Saksamaa meistriliigas lõppes finaalseeria, kus olid vastamisi Eesti koondise nurgaründaja Martti Juhkami (VfB Friedrichshafen) ja koondise peatreener Cedric Enard (Berliini Recycling Volleys). Seeria kolmanda mängu võitis Berliin 3:0 (25:21, 25:18, 25:21) ning kogu seeria samuti mängudega 3:0. Juhkami viimases kohtumises kaasa ei teinud, sest naasis perekondlikel põhjustel kodumaale, kirjutab Volley.ee.

Itaalia meeste esiliigas kaotas Robert Viiberi koduklubi Cantu veerandfinaali kordusmängu 1:3 (22:25, 29:27, 25:23, 25:20) Taranto meeskonnale ja langes konkurentsist. Viiber viibis väljakul kogu kohtumise ja panustas lisaks mängu juhtimisele kahe punktiga (-3).

Prantsusmaa esiliigas pidasid finaalseeria teise kohtumise Henri Treial ja Saint-Nazare. Teist korda tuli tunnistada Plessis Robinsoni meeskonna 3:0 (25:21, 25:23, 25:22) paremust ja nii tuli leppida hõbedaga. Treial panustas viimases mängus ühe punktiga (-2). Esiliiga võitja tagas ühtlasi järgmiseks hooajaks koha meistriliigas.

Prantsusmaa naiste meistriliigas jätkusid põhiturniiri kohtumised. Kristiine Miilen ja Nancy Vandoeuvre said kirja 2:3 (23:25, 25:17, 17:25, 27:25, 13:15) kaotuse Beziersilt. Miilen sekkus episoodiliselt ning tõi ühe punkti (+1). Polina Bratuhhina-Pitou tööandja Terville'i Florange pidi tunnistama Chamalieresi 3:2 (25:22, 17:25, 23:25, 25:23, 15:11) paremust, Bratuhhina-Pitou sekkus hetketi ja tema arvele jäi üks punkt (+1). Tabelis on 49 punktiga neljandal kohal koondise temporündaja Liis Kullerkannu ja peatreeneri Lorenzo Micelli koduklubi Le Cannet' Volero, kes koroonaviiruse tõttu lõppenud nädalal väljakule ei pääsenud. Terville on 45 punktiga kuues, rahvusnaiskonna abitreeneri Alessandro Orefice juhendatav Venelles' Pays D´Aix on 37 punktiga kaheksas ja Nancy 37 punktiga üheksas.

Kreekas lõppes Andri Aganitsa hooaeg, kui tema koduklubi Thessaloniki PAOK sai neljanda koha. Viimasel nädalal alistati finaalgrupi mängus esmalt 3:1 (25:17, 20:25, 25:18, 25:15) Sirou meeskond, Aganits tõi viis punkti (+2). Seejärel tuli hooaja viimaseks jäänud kohtumises tunnistada Olympiacose 3:0 (25:17, 25:12, 25:11) paremust, Aganits panustas kaks punkti (-2).

Belgias lõppes Hanna Pajula ja Michelbeke Saturnuse naiskonna hooaeg. Viimases kohtumises saadi 1:3 (17:25, 25:23, 19:25, 20:25) kaotus Antwerpenilt, Pajula skoori ei avanud. Michelbeke sai kümne punktiga kaheksanda koha.

Luksemburgis alustas poolfinaale Anu Ennoki ja Merlin Hurda koduklubi VC Mamer, kes sai avamängus Diekirchist jagu 3:0 (25:19, 25:19, 25:21).