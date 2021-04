Fosti: olin peale finišit kümme minutit endast väljas, suur kergendus on

"Emotsioonid läksid natuke valla, ma ei suutnud end tagasi hoida. Kogu see raske töö, mis olen teinud treeningutel, see sai tasutud. See oli mu eesmärk sellel võistlusel ja kuna tingimused ei olnud kerged (tuuline, jahe ja vihmane ilm) ning vaadates, et paljudel ei õnnestunud seda ära täita ja ma sain sellega hakkama, siis ma olen väga uhke," olid Fosti esmased muljed võistlused intervjuus Vikerraadiole.

"Treeningute pealt vaadates olin suhteliselt enesekindel, et olen võimeline täitma olümpianormi, kuigi olles jooksnud palju maratone ja näinud, et maraton algab alles 30. kilomeetrist, siis peab olema mingi alandlikkus. Ilm võib mängida rolli ja sinu terviserike. Ma ikkagi väga enesekindel ei saanud olla, läksin starti selle teadmisega, et trennid on hästi läinud, tervis on hea olnud, olen endast kõik andnud ja annan rajal ka kõik. Tuli välja," jätkas Fosti.

"Eks ta juba kuskil poole maa peal oli selline tunne, et täna tuleb ära. Samas mul on olnud selliseid olukordi veel, kus on olnud hea enesetunne ja siis eks ma hoidsin end tagasi natuke, et kuule hoia end veel tagasi, maraton ju alles algab 30. kilomeetrist. 32. kilomeetril, kui meie tempovedaja rajalt ära tuli ja vaatasin, et enesetunne on veel hea ja suudan tempot hoida, siis sellel hetkel läks hingamine läks kergemaks. Tundsin end hästi seda tempot edasi hoides - jalad suutsid edasi hästi töötada, kuigi hingamine läks intensiivsemaks ja pulss kõrgemaks. See oli ilmast tingitud, aga ka väsimus hakkas tundma andma," rääkis Fosti. "Kalkuleerisin, et viimane ring peaks olema vähemalt 16 minutit, et norm ära täita. Seal oli viiekilomeetrine ring ja peale natuke. Kui ma viimasele ringile läksin ja vaatasin, et mul on 16 ja pool minutit aega, siin teadsin, et ei tohi alla anda, tuleb lõpuni pingutada. Pingutasin lõpuni ja nii see aeg ära tuli."

Fosti tunnistab, et kuna ilm ei olnud ideaalne, siis on temas kindlasti veel minutikese jagu varu sees. "Väga suur kergendus on. Ma ei suutnud oma emotsioone tagasi hoida. Peale finišit olin kümme minutit endast väljas, aga nüüd tuleb rahulikult mõelda ja saab rahulikumalt valmistuda Tokyoks. Luua õige strateegia, et seal hästi esineda," ütles Fosti.

"Ma ise tunnen, et olen füüsiliselt paremas vormis. See julgustab, et viimasel perioodil tõstsin mahtu. Ma muidu olin konservatiivse mahuga treeninud, aga nüüd tõstsin oluliselt ja see andis hea efekti. Muidugi ka see, et olen rohkem tegelenud oma lihastega. Venitusharjutused, spetsiifilised harjutused ja rohkem massaaži. Lihased on paremad, kui on olnud eelnevatel perioodidel," ütles Fosti. "Tuleb vaadata, mis on hästi toiminud ja seda natuke korrigeerida. Silmas tuleb pidada, et Jaapanis on kuum ilm, tuleb rohkem harjutada kuumemas kliimas, et keha harjuks sellistes tingimustes pingutama."