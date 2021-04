Barty kaitses Miamis tiitlit, Andreescu sai vigastada

Barty, kes triumfeeris ka eelmisel Miami turniiril 2019. aastal, alustas finaali kindlalt, võites avaseti kolm esimest geimi, murdes seejuures Andreescu servi. Kanada esinumber Andreescu suutis seejärel küll omakorda servimurde ja kahe geimivõiduga vastata, ent lõppsõna jäi Bartyle, kes kindlustas teise settpalliga 6:3 võidu.

Ka teist setti alustas slämmivõitja Barty kolme järjestikuse geimivõiduga, murdes kahel korral Andreescu servi. Seejärel vajas hüppeliigest väänanud Andreescu aga meditsiinilist pausi ning ehkki 2019. aasta US Openi võitja naasis veel väljakule, oli kanadalanna sunnitud matši pärast neljandat geimi katkestama.

Miamis 12. järjestikuse võidu noppinud ja esimest korda tiitlit kaitsnud Bartyle oli tegemist austraallanna kümnenda WTA turniirivõiduga. Ühtlasi sai maailma esireketist Naomi Osaka järel alles teine naine sel hooajal, kes suutnud päästa matšpalli ja võita hiljem kogu turniiri. Üllatuskaotusele oli Barty lähedal oma esimeses matšis, kus võitis slovakitar Kristina Kucovat 6:3, 4:6, 7:5.

Not the way she would have wanted to win it, but the top seed makes it 12 straight victories at Miami Gardens @ashbarty | #MiamiOpen pic.twitter.com/QoNRYnPVvQ