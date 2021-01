Emotsionaalne Monte Carlo valitseja: oli hea otsus veel üks hooaeg sõita

Ka reede hommikul rallit juhtinud Ogier haaras lõplikult ohjad laupäevase avakatsega, kus ta edestas lähimat konkurenti Elfyn Evansit 18 sekundiga. Valitsev maailmameister suurendas jõudsalt edu, võitis jõudemonstratsiooniga ka punktikatse ja triumfeeris oma koduradadel kaheksandat korda, möödudes selles arvestuses Monte Carlos seitse võitu teeninud Sebastien Loebist.

"Pole paha lõpp nädalavahetusele," tõdes Ogier finišis punktikatse võidust teada saades. "Auto on olnud suurepärane. Olen seda nädalavahetust nautinud, see on olnud suur rõõm. Mul on peaaegu pisarad silmis - oli hea otsus veel üks hooaeg teha!" sõnas emotsionaalne prantslane.

"Tiim on suurepärane, suur aitäh kõigile. Jari-Matti - tere tulemast, boss," tervitas seitsmekordne maailmameister ka Toyota uut pealikku Jari-Matti Latvalat.

"Olen tiimi üle väga uhke," kinnitas soomlane ise. "Milline suurepärane tulemus! Minu esimene ralli tiimipealikuna, neli autot esikuuikus ja kaksikvõit. Mida veel võiks tahta? See on imeline võistkond, ma ei saaks olla paremas kohas."