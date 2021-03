Alar Rikberg muigelsui: Tartul võttis aega seitse aastat, mul seitse kuud

"Tartul võttis aega seitse aastat, mul võttis aega seitse kuud. Sain veidi kiiremini kui Tartu võistkond," sõnas tänavuse hooaja eel Tartu juhendajaks asunud Alar Rikberg ERR-ile.

"Ma usun, et nii mulle, kogu meie meeskonnale, fännidele ja kõikidele - ootamine on väärt! Sellepärast, et see tunne, kui sa võidu kätte saad, on see, millepärast me seda iga päev teeme."

Rikbergi sõnul vastas tabloo - ka avamäng võideti 3:0 - reaalsusele. "Ta oli täpselt selline nagu välja paistab. Saaremaa tuli raskest poolfinaalseeriast väsinuna. Me saime teha kvaliteetset trenni. Meil oli tänu vahegrupivõidule koduväljakueelis."

"Ehk meil oli nendega võrreldes korralikke eeliseid, aga Saaremaa näitab sisu. Näitas seeria avamängu esimeses geimis ja teise mängu viimases geimis. Võitlevad lõpuni, ühtegi palli niisama meile ei kingita. Meie teenisime võidu, aga Saaremaa oma võitluslikkusega ajas teatud hetked väga põnevaks ja isegi minu kui peatreeneri päris närviliseks ja higistama."

Viimases geimis olid tartlased juhtimas, aga Saaremaa tegi vahespurdi ja sai kolm geimpalli. "Spordis räägitud võiduhirm tuli mõnele mehele peale. Natuke väristamist. Proovisin erinevaid asju, time-out'e, teist sidemängijat. Oli kõvasti nuputamist ja peamurdmist, kuidas sellest asjast välja tulla," jätkas Rikberg.

"Aga häda oli selles, et mingi hetk, kui asjad ei sujunud, hakkasime võitlema iseendaga. Me ei võidelnud enam oma vastase Saaremaaga. Võib ka öelda, et Bigbank Tartu meeskond nägi vaeva, et ka ise endaga toime tulla. Lõpuks tulime toime."

Saaremaa peatreener Ioannis Kalmazidis nõustus, et muidugi saanuks ka paremini. "Kui vaadata seisu 3:0, siis pole argumenti lihtne leida. Aga alati on võimalik asju paremini teha. Täna oli meie eesmärk rohkem riskeerida, sest neil on tugev tiim, neil on tõeliselt tugev rünnak."

"Riskisime palju enam ja teadagi tuleb mõnikord siis ka rohkem vigu. Eriti kahes esimeses geimis. Kolmandas suutsime mängu pisut tasakaalustada ja olime ees. Kahjuks tahtsime lõpus ehk geimi liiga palju võita."

"Tegime ka mõned vead, mida me tavaliselt ehk ei tee," ütles Kalmazidis. "Teisalt suutsime kontrollida nende tugevaimat ründajat [Märt] Tammearu. Ta on fantastiline ründaja. Täna kontrollisime teda üsna hästi, aga teised kutid tegid meile kahju. Mõnikord nii on."

Kalmazidis nõustus ka sellega, et raske poolfinaalseeria Tallinna Selveriga jättis oma jälje. "Mulle ei meeldi vabandusi otsida, aga kui tahame võtta asju realistlikult, siis see väsitas meid," lausus ta.

"Mängisime nii rasked poolfinaalid Selveri vastu. Mitu mängu lühikese ajaga, reisisime palju. Loomulikult oli see meestele raske ja meil oli üks tähtis mängija [diagonaalründaja Hindrek Pulk] vigastatud. Loomulikult leiab vabandusi, aga püüdsime olukorrast parima välja võtta."