Rikberg: head fookust hoides on nõrgematest võimalik teerulliga üle sõita

Nädal tagasi Euroopa liigat võõrsil kahe 3:0 võiduga Slovakkia ja Albaania vastu alustanud rahvusmeeskond võttis reedel Kalevi spordihallis väga kindla võidu Kosovo üle, kui külaliste alistamiseks läks vaja veidi üle tunni. Esimeses kahes geimis oldi paremad 25:13 ning kolmandas geimis loovutati vastastele vaid üheksa punkti.

Koondise peatreeneri Alar Rikbergi sõnul sai meeskond oma servi toimima peaaegu ideaalselt. "Tasemevahe oli selge. Sellise skooriga tulemusi ei mäleta, kas minu juhendamisel üldse kunagi on kedagi nii kindlalt võidetud? Jah, Rakveres paar aastat tagasi Luksemburgi ja Aserbaidžaaniga mängides olime sarnases seisus, tuletasin seda ka meestele meelde, et eeldatava nõrgema vastu iseenda mängule keskendudes ja head fookust hoides ongi neist sisuliselt võimalik teerulliga üle sõita," rääkis Rikberg ERR-ile.

Enim toetas meeskonna võitu temporündaja Alex Saaremaa, kelle arvele jäi mängu lõpuks 14 punkti, neist kolm olid serviässad. "Meil kõik said pallid maha, meeskondlikult oli täielikult ülim, hea meeleolu väljakul ja ma arvan, et see selle edu tõi. Sellist vastast ei saa ikkagi alahinnata ja siis tulebki täiega panna ja nautida võrkpalli," sõnas Saaremaa.

Pühapäeval ootab koondist ees kohtumine Austriaga, ka sellele mängule minnakse vastu võidumõtetega. "Isiklikult lähen ikka andma nii palju kui torust tuleb. Tiimi mõttes ka, et meil on vaja ikkagi sellist head koostööd, et Austriale ära teha. See on ikkagi sutsu kõvem meeskond ja allahindlust ei saa teha. See on täiesti teine klass, et tuleb kõvasti panna," märkis Saaremaa.