Ekspert: Van der Poel ei sobiks suurtesse World Touri tiimidesse

Silmapaistev Hollandi rattur Mathieu van der Poel sõidab hetkel Alpecin-Fenixi meeskonnas, mis on tema ümber komplekteeritud. Rattasõiduekspert Matt Stephens kahtleb, kas tal maailma suurimates World Touri tiimides üldse kohta olekski.

Van der Poel pälvis tänavu esikoha Strade Bianchel ning on teeninud etapivõite nii UAE kui Tirreno-Adriatico velotuuridelt. Sel nädalavahetusel asub ta mullust esikohta kaitsma Tour of Flandersil. Kuna Van der Poel sõidab enda ümber ehitatud meeskonnas, siis jääb võistlustel tihti puudu toest, mida suuremad meeskonnad suudavad oma esisõitjatele pakkuda. Seda tõestas Deceuninck - Quick-Step eelmisel nädalal toimunud võistlusel E3 Saxo Bank Classic, kus ühiselt mängiti Van der Poel üle ja võitjaau pälvis hoopis Kasper Asgreen.

Spekulatsioonide järgi peaks Van der Poel lahkuma Alpecin-Fenixi meeskonnast, et tulevikus rohkem suuremaid võidusõite võita. Eurospordi asjatundja Stephensi sõnul ei pruugi hollandlane aga maailma suurimatesse World Touri tiimidesse sobida. Seda eelkõige tänu oma sõidustiilile, mida fännid armastavad.

"Isegi tema isa Adrie van der Poel, kes on legendaarne rattur, peab kukalt kratsima oma poja taktikaliste lükete tõttu,"avaldas Stephens. "Kommentaatorite, fännide ja kaasaelajate jaoks on ta imeline, aga kuna ta on esineja, siis ei sobiks ta näiteks Ineose või Jumbo-Visma koosseisu."