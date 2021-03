Tour de France'i võitja plaanib järgmisel aastal Itaalia velotuuri debüüti

Mullu Tour de France'il võidutsenud Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) alustab kolmapäeval oma profikarjääri esimest velotuuri Itaalias, kui stardib Tirreno-Adriatico mitmepäevasõidul. Sloveen vihjas, et laual on võimalus ka võistlemine Giro d'Italial.

"Sel aastal on plaanis Tour de France, olümpiamängud ja võib-olla ka Vuelta. Järgmisel aastal on ehk aeg Giro d'Italial startida," rääkis 22-aastane Pogacar Tirreno-Adriatico eel peetud pressikonverentsil ajakirjanikele.

Sloveen on tänavust hooaega hästi alustanud. Peale Araabia Ühendemiraatide velotuuri võitmist tegi ta hea võistluse ka ühepäevasõidul Strade Bianche, kus pälvis seitsmenda koha. Tirreno-Adriaticol on Pogacar seega kindlasti üks favoriitidest. Itaalia mitmepäevasõidul stardib sloveen profina esimest korda.

"Olen siin riigis velotuuridel võistelnud U-23 ja juunioride vanuseklassides. Mulle meeldivad Itaalia sõidud, toit on siin väga hea ja fännid on fantastilised," lisas Pogacar, kes on rahul, et sõlmis UAE Team Emirates meeskonnaga lepingu 2026. aasta hooaja lõpuni. "Ma tunnen ennast tiimis hästi, meil on olemas omavaheline usaldus. Minu jaoks on pikk leping tähtis."

Lisaks Pogacarile tasub Tirreno-Adriatico velotuuril silma peal hoida Mathieu van der Poelil (Alpecin-Fenix) ja Wout Van Aertil (Jumbo-Visma). Esimesel etapil võistlevad ratturid Lido di Camaiore teedel 156 kilomeetrit. Eestlasi tänavu stardis ei ole.