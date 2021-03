Milano - San Remo võitis julge rünnaku ette võtnud üllatusmees

299-kilomeetrise monumendi võitmine on Stuyveni karjääri parim saavutus. Võitu ihaldanud sprinterid jõudsid 28-aastasele belglasele järele liiga hilja, sest Stuyven noppis esikoha täpselt nende nina all. Neljanda koha sai Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), viienda Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) ja kuuenda Michael Matthews (Team BikeExchange).

"Uskumatu!", oskas Stuyven vaid peale finišijoont öelda. "Meil oli plaan võita ja tundsin end väga hästi. Teadsin peale Poggio tõusu, et pean võitmiseks võtma riski - kõik või mitte midagi. Sain hakkama! Ilma rünnakuta pole ma võitnud. Enamasti on see võimalus kümnest kahele."

Viimati õnnestus Belgia ratturitel võidutseda Milano - San Remol kahel aastal järjest aastatel 1972-1973, kui sellega said hakkama Eddy Merckx ja Roger De Vlaeminck.

The Classicissima di Primavera is the hardest race of the season for predictions. 299 km to enter legend. Here are the highlights if the 2021 Milano-Sanremo.



