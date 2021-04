Tour of Flandersil fännidele joogipudeli visanud rattur diskvalifitseeriti

Schär oli mehhaanilise probleemi tõttu peagrupist maha jäänud ning asus seda peale rattavahetust taas püüdma. Ühes vasakus pöördes viskas 34-aastane šveitslane vanast harjumusest fännidele joogipudeli, mille eest ta hiljem diskvalifitseeriti.

Alates aprillist jõustusid uued UCI reeglid, milles on välja toodud, et sõitjad võivad prügi ja joogipudeleid visata maha ainult selles ettenähtud prügialas. Kui sellest alast ollakse aga väljaspool, siis võib joogipudeleid visata ainult autosse või anda fännidele isiklikult käest kätte. Rattureid, kes reegleid rikuvad, ootab ees kas ajaline või rahaline karistus ja reitingupunktide ära võtmine. Ühepäevasõitudel võib sõitjad ka diskvalifitseerida.

Lisaks Schärile võtsid kohtunikud joogipudelite raja äärde viskamise eest rajalt maha Jevgeni Fedorovi (Astana-Premier Tech) ja Otto Velgaerde'i (Alpecin Fenix).

