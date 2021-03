Esimene etapp Bahreinis on sõidetud. Kui palju ja mida ta paljastas jõudude vahekorra kohta tiimide ja sõitjate vahel?

Tundub, et natuke on muutunud. Kui varasemalt on ilmselgelt ülekaalus alustanud Mercedes, siis talvised testid näitasid, et võib-olla see nii ei ole ja esimene etapp näitas, et Red Bull on vägagi võrdne konkurent.

Mercedes on valitsenud vormel-1 maailma seitse hooaega, mullu võideti enamus etappe. Kuivõrd tõenäoline on uue valitseja esiletõus?

Prageu tundubki nii, et kui asjad lähevad sedaviisi nagu talvised testid ja esimene etapp näitas, siis see on Max Verstappen. Loomulikult on Red Bullil suur lootus, et nüüd kui nad palkasid väga kogenud mehhiklase Sergio Perezi Verstappeni kõrvale, siis ülejäänud hooaja jooksul, kui 22 etappi jääb veel sõita, siis Perez kogub end ja annab tõsise panuse, et ka võistkondlikult Mercedesele vastu astuda. Mitte nii nagu viimastel aastatel, kus ainult Verstappen on olnud punktitooja.

Mis on peamised muudatused vormel-1 maailmas aastaks 2021, millest võiks olla teadlik?

Kõige suuremad on muudatused olnud aerodünaamika osas, mida tavavaataja ei näe ja millest aru ei saa. Auto põhja on muudetud ja eesmärk on see, et autod oleksid aeglasemad kurvides ja rehvid on tehtud raskemaks. See on tekitanud teatud peavalu mitmele võistkonnale ja sealhulgas ka Mercedesele.

Millised järeldused Jüri Vipsi hooaja esimest nädalavahetusest teha?

Järeldused on sellised, et kui midagi peab viltu minema, siis ta ka läheb. Teine järeldus on see, et Vips on kiire ja võistkond on ülikogenud. See apsakas, mis nad läbi lasid auto kokku panekul, on täiesti uskumatu sellise tasemega võistkonna jaoks nagu Hitec. Erinevalt vormel-1-st on vormel-2-s kõik autod ühesugused. On üks autotootja. Auto komplekteeriti valesti. Vipsil seal süüd ei olnud, et ta kvalifikatsioonis diskvalifitseeriti. Teises sõidus võttis ta maksimumi, pälvides 10. koha, mis tähendas, et ta sai teises sõidus startida esikohalt. Seejärel sekkus jälle õnnejumalanna. Käigukast keeldus sedapuhku töötamast. Esikoht vahetus viimase vastu.

Mis võiks ja peaks olema tema hooaja eesmärk?

Vipsil on üks ja selge eesmärk. Kuna tal on eelmise aasta lõpust käest superlitsents ja see kehtib kolm aastat, siis Red Bull nõuab temalt häid tulemusi, aga eelkõige kiirust ja kiirust koos tulemustega. Kui need mõlemad on, siis tulevad tiitlid. Aga need ei ole esmatähtsad. Tähtis on, et ta oleks väga kiire ja väga stabiilselt kiire. Küll siis tulevad ka tiitlid ja järelikult see vormel-1 koht kunagi.