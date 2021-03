Hamiltoni ja Verstappeni põneva heitluse võitis valitsev maailmameister

Kui finišini oli jäänud neli ringi, möödus Verstappen valitsevast maailmameistrist, kuid loovutas mõned ringid hiljem uuesti positsiooni, kuna oli kohta parandanud reeglitevastasel viisil. Järgmistel ringidel püsis vahe alla sekundi, kuid hollandlasel ei õnnestunud enam Hamiltonile ohtlikuks saada ja nii teenis britt karjääri 96. MM-etapivõidu. Seejuures sai Mercedese piloot enda nimele veel ühe rekordi. Nimelt on ta nüüd juhtinud MM-etappidel enim ringe.

Another all-time record has been broken by @LewisHamilton



He's now led for more laps in his career than any other driver in F1 history #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/G99rP6RIz4