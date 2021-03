Vips tegi viimaselt kohalt suure tõusu, aga ebaõnn jätkus ka põhisõidus

Vips näitas reedeses kvalifikatsioonis paremuselt viiendat aega, kuid rikkus aerodünaamikat puudutavaid reegleid ning pidi pühapäevast põhisõitu alustama viimaselt ehk 22. kohalt.

Eestlane sai pühapäeval väga hea stardi, tõusis juba avaringi lõpuks kuus kohta ning oli kaheksanda ringi alguseks kerkinud 12. kohale. Konkurentide boksipeatuste järel oli Vips juba punktikohal, kuid tema enda boksisõit 15. ringil võttis teistest mitu sekundit kauem aega.

Pärast boksipeatust tabas Vipsi näiliselt mingi tehniline rike, sest ta kaotas järjest kohti ning langes üsna võistlejaterivi lõppu. Seejärel sai ta sarnaselt laupäevasele sprindile viiesekundilise ajakaristuse, mis andis talle hooaja esimeses põhisõidus lõpuks 13. koha.

Bahreini GP põhisõidu võitis hiinlane Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi), kes edestas põneva lõpplahenduse järel Dan Ticktumit (Carlin) ja Vipsi meeskonnakaaslast Liam Lawsonit.

Juri Vips needs to bake a very nice cake, and perhaps buy some coffees, and take them up to the stewards' office with a lovely handwritten note, because this man has clearly offended someone personally #F2