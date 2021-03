VIDEO | Prantsusmaa rattur võib ohtliku manöövri eest võistluskeelu saada

Bouhanni tõukas lõpusirgel Jake Stewarti õlaga rajapiiretesse. Groupama-FDJ-i rattur pääses kukkumisest, kuid kaduma läks võimalik pjedestaalikoht, kirjutab Spordipartner.ee.

#NacerBouhanni was relegated after this little maneuver in the finish sprint at Cholet-Pays de la Loire. pic.twitter.com/xWBVcZCqeI — CyclingTips (@cyclingtips) March 28, 2021

"Hei, Nacer Bouhanni! Küsin su käest, mida sa mõtlesid... Sul puuduvad selgelt ajurakud. Irooniline on, et sa ütlesid mulle, et ma ei käitu finiši järel lugupidavalt. Siin on näidisvideo sellest, mida lugupidamatu käitumine tähendab," saatis 29. kohaga leppima pidanud Stewart sotsiaalmeedia postituse teel Bouhannile sõnumi.

Prantslane võib saada agressiivse käitumise eest lisakaristuse, sest UCI algatas tema suhtes distsiplinaarmenetluse. Saranane, kuid palju tõsisemate tagajärgedega vahejuhtum leidis aset mullusel Poola tuuril, kus Dylan Groenewegen nügis barjääridesse Fabio Jakobseni, kes eluohtlikke vigastusi sai. UCI määras Groenewegenile üheksa kuu pikkuse võistluskeelu.

Bouhanni esines avaliku vabandusega, kus ta väitis, et soovis Elia Viviani tuulde võtta ega näinud Stewartit.