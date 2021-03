Lõiv alustas mitmepäevasõitu Hispaanias kolmanda kohaga

Proloogi võitis itaallanna Chiara Teocci ning teiseks tuli šveitslanna Ramona Forchini.

"Kuna tegu on mitmepäevasõiduga, üritasin tänast etappi alustada pigem rahulikumalt. Võtsin eesmärgiks, et esimesed 2,5 kilomeetrit, mis on siledal maal, pean sõitma varuga, et tõusudel jõuaks kõvemini sõita," rääkis Lõiv sõidu taktikast. "Esimeses pooles tegin mitu viga - sõitsin õigest teeotsast natuke mööda ning pidin ühes tehnilises kohas jala lahti võtma ja kõndima. Joogipunkt oli umbes sõidu keskpaigas, siis sain ka rajalt infot, et olen viiendal positsioonil."

"Edasi järgnes ca 9-10 kilomeetri pikkune tõus kuni finišini. Vajutasin joogipunktis kella peal lap time'i (ringi aeg) ning üritasin endaga kokkulepitud võimust hoida. See oli raske! Õnneks hakkas peagi ees paistma itaallanna Greta, kes startis minut enne mind ja see andis jõudu juurde. Lõppu sõitsime juba koos, mina vedasin ja tema istus tuules. 200 meetrit enne lõppu proovis ta küll mööduda, aga tahtsin enne teda lõpetada ning tegin veel viimase spurdi. Kolmas koht tuli pigem üllatusena, kuna tunne ei olnud kuigi hea," jätkas Lõiv. "Olen siiski väga rahul ja tahan ka järgmistel etappidel head tulemust teha ning seda tuuri nautida, sest lisaks rasketele radadele on siin veel imelised vaated."