Lõiv jätkas Hispaanias viienda kohaga, Steinburg 11.

Tuuri kolmanda etapi võitis Šveitsi rattur Ramona Forchini, teisel-kolmandal kohal olid itaallannad Martina Berta ja Greta Zeiwald.

"Kuna tegu on korraliku maratonietapiga, võeti esimesed 15 km väga rahulikult, nii istusin ka mina pundis. Pärast seda hakkas kogu punt lagunema ja alles jäid pisemad grupid. Mul oli juba algusest peale raske end liikuma saada ja teadsin, et tulemas on korralik kannatuste rada," rääkis Lõiv jalgratturite liidu pressiteate vahendusel.

"Eilsed kukkumised andsid juba soojendusel tunda. Peamine eesmärk oli ise tervena püsida ning rehvi lõhkumist vältida. Sõitsin pikalt seitsmendal positsioonil, aga umbes 20 km enne lõppu sain liidrisärki kandva Chiara Teocci kätte. Lisaks möödusin Ninas Benzist, kes oli rehvi lõhkunud. Kokkuvõttes võib öelda, et terve etapi võitlesin iseendaga ja sõitsin päris palju üksinda," võttis Lõiv laupäevase etapi kokku.

"Hoolimata reedesest kukkumisest oli hommikul tunne hea ja otsustasin startida. Esimesed ca 15 km sõitsin liidrigrupis, siis lisati vatte juurde ja minul neid kahjuks varuks ei olnud. Pärast seda sõitsin suurema osa distantsist üksinda. Vältisin tehnilisi vigu ja sõitsin kindla peale finišisse," kommenteeris Steinburg.

Pühapäeval lõpetab tuuri 48-kilomeetrine etapp.