Maailma reitingu viies Lõiv: olen konkurentidega võrreldes sammu edasi astunud

Lõiv võistles Hispaania maastikuratta olümpiakrossi karikasarja avaetapil koos ala tippudega. Raskel ja mägisel rajal sai ühe kukkumisegi üle elanud valitsev Eesti meister pühapäeval viienda koha. Ette jäid samuti olümpiasuveks valmistuvad konkurendid Prantsusmaalt, Poolast ja Hispaaniast.

"On näha, et konkurendid on väga heas hoos ja liidrirolli veavad ikkagi needsamad näod, kes eelmistel aastatelgi. Mina olen võrreldes nendega sammu edasi astunud, aga kindlasti on vaja veel teha tööd, et paremini esineda järgmistel võistlustel," rääkis Lõiv intervjuus ERR-ile.

Mullu rattaga 17 000 kilomeetrit läbinud Lõiv on maailma jooksvas edetabelis kõrgel viiendal kohal. Kui Vallodolidis oli ta rajal 1 tund ja 22 minutit, siis treeningud on märksa pikemad.

"Suurem osa minu treeningutest on kaks kuni neli tundi pikad. Talvisel perioodil pigem madala intensiivsusega. Nädalas teen kaks treeningut natuke kõrgema intensiivsusega ja treeningtempod seab ette treener [Karmen Reinpõld], kes siis vastavalt võimsusandmetele on pannud paika tsoonid ja mina sõidan vastavalt sellele," jätkas Lõiv.

Lõiv treenib Hispaanias ja peagi läheb rõhk kiirustreeningutele ning kuu lõpust alates ootavad teda igal nädalavahetusel stardid, millega valmistuda mais toimuvateks maailma karika sarja etappideks, mille järel selguvad olümpiale pääsejad. Tokyo kohad saavad edetabeli 21 esimest riiki, Eesti on 18. positsioonil. Nii on jätkuvalt oluline ka koondiskaaslaste Mari-Liis Mõttuse ja Maaris Meieri panus.

"Kõige tähtsam on kindlasti, et kolm naist oleks esindatud MK-etapil, mis toimuvad Saksamaal ja Tšehhis ning lähevad viimasena kvalifikatsiooniarvestusse. Kui kolmekesi teeme sarnased tulemused nagu eelmistel aastatel, siis suure tõenäosusega võib öelda, et see koht on kindlustatud, aga milleski ei saa olla kindel. Ootame ära 18. mai, kui tulemused peaksid välja tulema," lisas Lõiv.

Hispaania karikasarja avaetapil sai Meier 17. ja Mõttus 23. koha.