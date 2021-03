Eesti sulgpallurid kannavad Poolas favoriidikoormat

Eesti läbi aegade parim meessulgpallur Raul Must (BWF 84.) mängis oma viimase rahvusvahelise turniiri eelmise aasta veebruaris. Must omab Polish Openil seitsmendat asetust ja tema esimene vastane selgub neljapäeva õhtul pärast kvalifikatsioonimängude lõppu. Veerandfinaali pääsedes kohtuks Must turniiri teise asetuse ja vana tuttava Pablo Abianiga (BWF 54.).

Naiste üksikmängus algselt teise asetusega olnud Kristin Kuuba (BWF 54.) on tegelikult kõrgeima maailma edetabeli kohaga mängija turniiril, kuna Šotimaa mängijad otsustasid võistlusest loobuda. Esimeses ringis läheb Kuuba vastamisi Ungari mängija Vivien Sandorhaziga (BWF. 183). Viimati kohtusid mängijad omavahel Inglismaal toimunud võistkondlikul kvalifikatsiooni turniiril kus Kuuba jäi peale 21:16, 21:3. Swiss ja All England Openil head mängu maailmatippude vastu näidanud Kuubal on mõtteis turniirivõit. Põhiturniirile pääses veel Helis Pajuste (BWF. 226) kelle vastaseks on ukrainlane Maria Ulitina (BWF 93.).

Naiste paarismängus osalevad Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel (BWF 53.), kes eelmisel nädalal näitasid All England Openil head mängu. Sellepealt on Poolas eesmärgiks seatud vähemalt finaali jõudmine. Eesti esinaispaaril on esimene ring vaba ja teise ringi vastased tulevad kas Rootsist või Poolast.

Segapaarismängus esindavad Eestit Mihkel Laanes ja Helina Rüütel (BWF 141.) nemad kohtuvad Poola paari Adam Szolci ja Julia Plaweckaga, kes mängivad koos esmakordselt.

Ülejäänud Eesti sulgpallurid hakkasid neljapäeval püüdma pääset põhiturniirile läbi kvalifikatsiooni.