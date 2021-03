Endine esireket lõpetas Dubais ligi kaks aastat kestnud trofeepõua

Veidi enam kui kaks tundi kestnud finaali võitis endine esireket tulemusega 7:6 (6), 6:3. Seitse ässa löönud hispaanlanna päästis sama palju murdepalle ja teenis nõnda oma esimese WTA trofee pärast triumfi Monterreys 2019. aasta aprillis.

"See tähendab minu jaoks väga palju. Tiitleid ei ole kunagi lihtne võita," sõnas hispaanlanna. "Olen rahul, et see juhtus nüüd, pärast mitut finaali, mis ei kaldunud minu kasuks. See on tore kergendus. Oli väga pingeline mäng ja mõlemad oleks võinud võita - pidin palju vaeva nägema."

Nii Yarra Valley Classicul kui äsja Dohas finaali jõudnud Muguruza on tänavu võitnud 18 kohtumist, rohkem kui ükski teine tennisist.