Nõmme Kalju treener: pean oma mängijatele aplodeerima

"Kaotasime küll 1:2, aga poisid võitlesid lõpuni. Ma ei tea, kust nad selle energia said, aga ma olen nende üle väga uhke," lausus Marko Kristali puudumisel Kalju peatreeneri kohuseid täitev Getulio Fredo mängujärgses intervjuus ERR-ile. "Treenerid on poistega head tööd teinud, sest me pole saanud kuu aega treenida. Mängijad on olnud haiged ja stressis ja nüüd nad tulevad siia ja jooksevad nõnda palju - see näitab, millist tööd oleme teinud. Pean mängijatele aplodeerima."

Levadia peatreener Vladimir Vassiljev tunnistab, et tema hoolealuseid võis tänases kohtumises mõjutada asjaolu, et meeskonna viimane võit Kalju vastu Premium liigas tuli 2017. aasta augustis.

"Ega see lihtne ei ole, kui sa ei suuda Kaljut kolm aastat võita. Kindlasti on peas palju murekohti, millega peab iga mängija ise toime tulema," lausus Vassiljev. "Me küll räägime omalt poolt, et mis me näeme ja mis võiks paremini minna, aga kindlasti sõltub see mängijatest, et kuidas nemad suudavad närve oma peas rahustada. Kui mõtled, et kolm aastat pole midagi välja tulnud, siis paratamatult hakkad mõtlema, et äkki ei tulegi. Tänane sisu mida poisid näitasid, siit saab edaspidi ainult paremaks minna."

Liigatabelis jätkab 21 mänguga 41 punkti kogunud Levadia kolmandal kohal, kaks kohtumist vähem pidanud Kalju on 38 silmaga neljas.