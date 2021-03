Nädal piiri taga: Juhkami koduklubi võitis Saksamaal põhiturniiri

Saksamaal lõppes põhiturniir, mille võitis Martti Juhkami koduklubi VfB Friedrichshafen. Eelmisel nädalal alistas Friedrichshafen esmalt 3:2 (19:25, 25:23, 25:23, 19:25, 17:15) Frankfurti United Volleyse, Juhkamilt 9 punkti (+1). Põhiturniiri viimases mängus saadi 3:2 (25:21, 23:25, 25:23, 22:25) jagu Lüneburgist, Juhkamilt 13 silma (+3). Eesti rahvusmeeskonna peatreeneri Cedric Enardi juhendatav Berliini Recycling Volleys alistas 3:2 (25:23, 25:22, 23:25, 29:31, 15:11) Herrschingi. Juhkami koduklubi kogus 54 punkti, Berliin on 45 punktiga kolmas, Karli Alliku koduklubi Königs Wusterhauseni Netzhoppers 29 punktiga kuues, vahendab volley.ee.

Veerandfinaalis kohtub Friedrichshafen Bühliga, Allik ja Enard kohtuvad veerandfinaalis omavahel. Veerandfinaalid peetakse kolme võiduni.

Küprosel on juba mitu nädalat peetud play-off'e, Kevin Saare ja Taavi Nõmmistu tööandjad võitlevad kohtadele 6.-9. Saare koduklubi Nicosia Apoel alistas möödunud nädalal esmalt 3:0 (25:22, 27:25, 25:23) Nõmmistu tööandja Famagusta Nea Salamise. Saar tõi 13 punkti (+5), Nõmmistu 12 (+6). Järgmises mängus alistas Nicosia klubi 3:0 (25:14, 25:18, 25:19) Karava meeskonna ja sai oma seitsmenda järjestikus võidu, Saarelt seekord 12 punkti (+6). Nõmmistu tööandja pidi tunnistama Frenarouse 3:1 (25:19, 20:25, 25:16, 25:20) paremust, eestlane ei mänginud. Nicosia on kinni 6. kohas, punkte on koos 9, Nea Salamisel on tabelis kolmandana 3 silma.

Prantsusmaal jätkub meeste kõrgliigas põhiturniir. Markkus Keele tööandja Nice pidi tunnistama Ajaccio 3:2 (25/21 14/25 27/25 29/31 15/11) paremust, Keel ei mänginud. Tabelis on Nice 15 punktiga 12., Ardo Kreegi tööandja Arago de Sete 30 punktiga 10. kohal. Meeste esiliigas jätkuvad play-off'id, Henri Treiali tööandja Saint-Nazare sai A-grupis kirja kaks võitu. Esmalt alistati 3:1 (25:27, 25:21, 27:25, 25:15) Saint-Quentin, Treial panustas võitu 10 punkti (+9). Teises kohtumises alistati 3:0 (25/11 25/16 25/22) Plessis Robinson, eestlasest tempomehelt 5 punkti (+5). Tabelis on eestlase tööandja 14 puntiga esimene. B-grupis on Eesti rahvusmeeskonna abitreeneri Loic Geileri juhendatav Frejus 2 punktiga viimane.

Prantsusmaa naiste meistriliigas kohtusid omavahel Kristiine Miileni koduklubi Nancy Vandoeuvre ning Eesti koondise peatreeneri Lorenzo Micelli juhendatav Le Cannet´ Volero. Nancy sai kodus 2:3 (24/26 25/22 21/25 27/25 12/15) kaotuse, Miilen sekkus episoodiliselt ja panustas 1 punkti (+1). Le Cannet´ ridadesse kuuluv Liis Kullerkann kaasa ei teinud. Polina Bratuhhina-Pitou koduklubi Terville´i Florange sai 3:0 (27/25 25/18 25/16) jagu Cannes´st, Bratuhhina-Pitou sekkus episoodiliset ja skoori ei avanud. Tabelis on Le Cannet 38 punktiga neljas, Terville 35 punktiga kuues, naiste koondise abitreeneri Alessandro Orefice juhendatav Venelles´ Pays D´Aix 34 punktiga seitsmes ja Nancy 29 punktiga koht tagapool.

Hispaania meeste meistriliigas sai Mart Naabri tööandja CV Teruel kirja 3:0 (25/21 25/20 25/18) võidu Unicaja Costa de Almeria üle. Naaber tõi täismänguga 6 punkti (+4). Tabelis on Teruel langenud teisele kohale, punkte on koos 67.

Itaalia meeste esiliigas sai Robert Viiberi koduklubi Cantu 2:3 (25:19, 25:21, 20:25, 22:25, 13:15) kaotuse Ortonalt. Viiber tegi kaasa kogu mängu ning panustas lisaks mängu juhtimisele ka 2 punkti. Tabelis on Cantu 19 punktiga 10. Itaalia naiste kõrgliigas ootavad Kertu Laaki ja Chieri naiskonda sel nädalal ees karikavõistluste mängud ja 19. märtsil tehakse algust play-off'idega. Karika veerandfinaalis kohtutakse kolmapäeval Trentinoga, finaalturniir peetakse nädalavahetusel.

Kreeka meistriliigas aitas Andri Aganits oma koduklubi Thessaloniki PAOKi 3:1 (25/22 22/25 25/21 25/16) võiduni Filippos Veroiase üle, tuues 11 punkti (+7). Tabelis on PAOK 21 punktiga neljas.

Soomes lõppes põhiturniir ja Oliver Lüütsepa juhendatav Akaa Volley lõpetas selle 31 punktiga viiendal kohal. Veerandifnaalis kohtutakse Kokkola Tiikeritega.

Poolas sai põhiturniir samuti lõpu. Robert Tähe ja Timo Tammemaa koduklubi Rzeszowi Asseco Resovia sai viimases kohtumises kirja 1:3 (27:29, 23:25, 25:19, 18:25) kaotuse Olsztynilt. Täht sekkus hetketi ja tõi 1 punkti, Tammemaa arvele kogunes 8 punkti (+5). Tabelis on eestlaste tööandja 46 punktiga neljas.

Belgias sai Hanna Pajula koduklubi Michelbeke Saturnus kaks kaotust liiga liidritelt. 1:3 (25:19, 14:25, 19:25, 16:25) kaotati Gentile ja 0:3 (19:25, 16:25, 17:25) Asterixi Avole. Tabelis on Michelbeke 4 punktiga kaheksas.

Anu Ennoki ja Merlin Hurda koduklubi VC Mamer sai Luksemburgi meistriliigas 3:0 (28:26, 25:18, 25:21) jagu Bartrengi naiskonnast ja on tabelis 11 punktiga neljandal positsioonil.

Austria meistriliiga veerandfinaali teises kohtumises sai Laura Partsi koduklubi VC Tirol 0:3 (14:25, 21:25, 13:25) kaotuse Steelvolleys Linz/Stegilt, Parts panustas 7 punkti (+2). Seeria kaotati 0:2.