Levadia kurvastas nõmmekaid viie väravaga

Gregor Lehtmets ja meeskonna kapten Rasmus Peetson viisid Levadia 30. minutiks kahe väravaga juhtima. Avapoolaja üleminutitel sai jala valgeks Wendell, kes jõudis sihile ka teise poolaja alguses ning sepistas 87. minutil kübaratriki.

United mängis alates täistunnist kümnekesi, sest punase kaardi teenis poolkaitsja Zakaria Beglarišvili, kes tegi Peetsonile karmi vea.

Levadia on 21 mängu jooksul kaotanud vaid korra. Liigatabelis edestatakse lähimat konkurenti Nõmme Kaljut üheksa punktiga. Levadial on seejuures võrreldes Kaljuga üks mäng vähem peetud. United asub 25 punktiga tabelis seitsmendal positsioonil.

Tabeliseis: 1. Levadia 50 punkti (21 mängust), 2. Kalju 41 p (22), 3. Flora 39 p (20), 4. Paide 35 p (21), 5. Vaprus 27 p (21), 6. Tammeka 26 p (19), 7. United 25 p (22), 8. Harju 25 p (22), 9. Kuressaare 21 p (22), 10. Trans 16 p (22).