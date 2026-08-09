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Levadia kurvastas nõmmekaid viie väravaga

Premium liiga
Tallinna FCI Levadia mängijad.
Tallinna FCI Levadia mängijad. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

Jalgpalli Premium liiga 22. voorus alistas tabeliliider FCI Levadia koduväljakul Nõmme Unitedi koguni 5:0.

Gregor Lehtmets ja meeskonna kapten Rasmus Peetson viisid Levadia 30. minutiks kahe väravaga juhtima. Avapoolaja üleminutitel sai jala valgeks Wendell, kes jõudis sihile ka teise poolaja alguses ning sepistas 87. minutil kübaratriki.

United mängis alates täistunnist kümnekesi, sest punase kaardi teenis poolkaitsja Zakaria Beglarišvili, kes tegi Peetsonile karmi vea.

Levadia on 21 mängu jooksul kaotanud vaid korra. Liigatabelis edestatakse lähimat konkurenti Nõmme Kaljut üheksa punktiga. Levadial on seejuures võrreldes Kaljuga üks mäng vähem peetud. United asub 25 punktiga tabelis seitsmendal positsioonil.

Tabeliseis: 1. Levadia 50 punkti (21 mängust), 2. Kalju 41 p (22), 3. Flora 39 p (20), 4. Paide 35 p (21), 5. Vaprus 27 p (21), 6. Tammeka 26 p (19), 7. United 25 p (22), 8. Harju 25 p (22), 9. Kuressaare 21 p (22), 10. Trans 16 p (22).

Toimetaja: Henrik Laever

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