Nazarov alavalikust: kisub sinna kiirema ja lühema poole

"See mõte on nüüd vaikselt kohale jõudnud, et sain EM-il finaali ja suutsin seal võistelda parimatega. Selle mõte juurde ma aga pikalt ei jää, mul on vaja keskenduda järgmiseks hooajaks ja hakata selle nimel tööd tegema," rääkis Nazarov intervjuus ERR-ile.

Nazarov tegi Torunis ühe päevaga kolm 60 meetri jooksu, finaali viis uus Eesti rekord 6,62. "Ütleks, et see oli ootuspärane. Teadsin, milleks olen võimeline ja mida on vaja teha, et finaali jõuda. Suutsin oma ootused ja võistluseelse plaani kahe esimese jooksuga suurepäraselt ellu viia. Finaalis polnudki enam muud kui panna nii kuidas tuli," tõdes sprinter.

Veel eelmisel aastal rääkis Nazarov soovist keskenduda 400 meetri tõkkejooksule, varem tegeles ta mitmevõistlusega. Kas tänavune talv tegi valikute tegemise raskemaks või lihtsamaks?

"Ma ütleks, et see tegi põnevaks," sõnas Nazarov. "Valikuid on palju, aga kisub sinna kiirema ja lühema poole. See pingeolukord ja hetkes olemine mulle istub ja meeldib. Ma ei ole küll viimast otsust teinud, aga see on minu praegune mõtlemine."