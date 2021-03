Marek Niit EM-i eel: Eesti sprint on praegu päris heal tasemel

Eesti koondise esinumbriks Torunis toimuvatel tiitlivõistlustel on mitmevõistleja Risto Lillemets, kes püstitas kolm nädalat tagasi seitsmevõistluse Eesti meistriks tulles isikliku rekordi 6089 punkti.

Kas kergejõustikus omab koondise esinumbri staatus ka mingit sisulist tähtsust või on see lihtsalt toredaks lauseks, mida välja käia? "Ma arvan, et võistlustel on ikka oluline, kui on liidripositsioonis olevad isikud, kes kogu tiimi edasi viivad ja aitavad vähem kogenenumatel pingetest vabaneda," sõnas Niit.

Lisaks Lillemetsale asuvad Euroopa sisemeistrivõistlustel võistlustulle 400 m jooksja Tony Nõu, tõkkejooksjad Keiso Pedriks, Diana Suumann, Kreete Verlin, 60 m jooksja Karl Erik Nazarov ja korraldajatelt eelmisel neljapäeval kutse saanud 19-aastane kõrgushüppaja Lilian Turban.

"Kokku on sattunud head jooksumehed. Nagu öeldakse: kes on Eestis hea, sinna tuleb ka juurde. Kui Magnus Kirt tõi odaviskajaid juurde, on Eesti sprint praegu päris heal tasemel. See tekitab ka treeningutel võistlusolukorra, mis üllatab meid võistlustel heade tulemustega," arvas Eesti koondisele Torunist medalit ennustanud Niit.