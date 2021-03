Nazarov meenutas "Ringvaate" saates kümne aasta tagust rekordisooritust

"Ei unistanud kohe finaalist. Olen varem kuulnud, et jagatakse palju laiali, aga tagasi tullakse tühjade kätega tagasi," oli Nazarovi esmane kommentaar võistlusele. "Finaalis ei tahtnud viimaseks jääda, seda ma suutsin. Konkurents oli nii tihe, et kõik kohad olid võimalikud."

Kui sportlane tiitlivõistlustel areenile astub, siis millised mõtted tema peas on? "Minu pea oli tühi, kui välja tulin. Mõte oli, et saaks jooksma. Palju mõtteid ei käi peast läbi," mõtiskles Nazarov, kes oli seitsmenda koha üle õnnelik.

Plahvatuslik kiirus on Nazarovi sõnul välja löönud alles viimasel kolmel-neljal aastal. "See on alles üsna hiljuti välja tulnud, et plahvatuslik kiirus on minu tugevus. Puberteedieas ma ei arenenud nii palju kui teised," tunnistas Nazarov, kes sai stuudios nautida oma kümne aasta tagust tõkkejooksu võistluse sooritust sarjas "TV 10 Olümpiastarti", mille ta toona uue noormeeste rekordiga võitis.

"Tõkked on ala, milles on võimalik läbi lüüa. Tehniline vaist on mul olemas. Mulle meeldib joosta. Üks nädal naudin üht ja teine nädal teist. Ei ole leidnud õiget tunnet, mis on see üks ala, mis mulle sobib," jätkas Nazarov, kelle suvehooaeg algab pihta juunis.