Priit Vene Eesti korvpallikoondisest: meil on igalt poolt natuke juurde panna

"Rõõmukoht on see, et tulemus tehti ja võistkond sai edasi. Ja rõõmu teeb see, et noored kasvavad ikkagi peale, kõik on Euroopas laiali. Minu arust oli kaks meest – Martin Dorbek ja Märt Rosenthal –, kes pole välismaal mänginud, ülejäänud on kõik välismaal mänginud ja seda kogemust osatakse ikkagi ära realiseerida mäng-mängult rohkem ja rohkem," hindas Vene. "Kindlasti tulevad tagasilöögid, kindlasti on vigastatuid. Aga selline kooslus sai seekord hea ja seekord oli ikkagi Timmu Sokk väga vajalikus rollis, näitas ära, et ilma temata antud hetkel on ikka väga raske ja kui meil teised maksimaalselt ei õnnestu, siis ilma temata oleks olnud see pilt kurb.

"Eks see ongi üks murekoht meil võib-olla siin tulevikuks, kuidas reaalselt head mängujuhti saada ja välja kasvatada, kuidas süsteem seda toodaks ja soosiks tootmist. Hetkel on pilt selles mõttes kurb, et ei ole pealekasvu näha," jätkas Vene. "Niisugust puhast mängujuhti [ei ole]. Meil on niisuguseid ründavaid mängujuhte küll, aga näeme tihtipeale, et kui jääme surve alla, siis me ei saa üheksalt-kümnelt meetrilt kaugemale ja siis meie pikkade osakaal ju ka väheneb ja nad jooksevad seal ilma pallita ringi, siis hakkab see paanika pihta, kaitse tõuseb ja me olemegi surve all. Seda näitas ju kodune Venemaa mäng, kus me jäime ikka väga hätta."

Kas üks selline pretendent, kellel on nüüd poolteist aastat aega, et kogemust koguda, võiks olla Kerr Kriisa? "Kindlasti on Kerr üks nendest ja eks teised tagumised ka ju saavad arutada seda asja, et kuidas oma käiku paremaks teha. Treeneritel on ka mõttekoht, keda võib-olla pushida rohkem ja otsida mõni uus mees, mõnda meest võib-olla suunata rohkem selle mängujuhi koha peale. Kindlasti peaks mõtlema treenerid ka selle peale, kuidas seda joonist siis hoida, kui meil ei ole konkreetset mängujuhti platsil. Mingisugused sellised variandid ja liikumised ka läbi töötama. Poolteist aastat on aega veel seda pilli sättida."

Need mehed, kes nüüd väljakul käisid, on suudetud hästi kokku mängima panna. Mis roll on seal Jukka Toijalal? "Treeneri roll ongi see, et anda vastavad ülesanded ja vaadata mis on võimekad ülesanded. Nagu me siin esimeses kahes voorus nägime, oli meil skautingu probleeme, seekord see pilt oli ka parem ja n-ö põhimängijad saime rajalt maha otsustavatel hetkedel. See annab julgust, et võib-olla tulevikus saab selle osakonna ka vähe paremini tööle," arutles Vene. "Meil oli õnne, et saime ikkagi üsna palju mängijaid Euroopast kätte. Siin oli võistkondi, kes ei saanud ja eks see ole ka treeneri ja mänedžeri Raido Roosi hea töö. Aga seda olukorda saab veel parandada, teame, et me kõiki mängijaid ka ikkagi ei saanud. Nii et meil on igalt poolt natuke juurde panna ja see poolteist aastat on nüüd see aeg, mis peab ära näitama järgmise aasta septembris, mis me siis vahepeal tegime."

Lisaks võttis Vene kokku ka ülejäänud valiksarja, kuula lähemalt helilõigust!