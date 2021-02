Treier: hoidsime seekord väga kokku nii platsil kui selle kõrval

"Eks ta minu jaoks on üpriski suur saavutus. See on see, mida oleme pikalt rääkinud, see on meil alati olnud üks saavutus, kuhu tahtsime jõuda ja eks ta ikka on tähtis," olid 21-aastase Treieri esimesed muljed intervjuus ERR-ile.

Treier, kes mängib klubikorvpalli Itaalia meistriliigas Dinamo Sassari meeskonnas, viskas Itaalia vastu 17 ja Põhja-Makedoonia vastu 14 punkti ning võttis ka 12 lauapalli. Venemaa mängu jättis peatreeneri Jukka Toijala soovil vahele, et säästa jalga.

"Itaalia vastu oli see, et mängisime võistkondlikult kaitses alguses ja üleüldse saime rünnakul ka palli liikuma. Lõpus läks natuke käest ära, aga ilmselt ta selle kogemuse pealt tuli ja me ei ole väga harjunud nii tähtsaid mänge mängima. Nüüd oleme targemad," jätkas Treier. "Põhja-Makedoonia vastu samuti võistkondlikult mängisime kõvasti. Üritasime endast väljakule jätta kõik, mis sees oli ja kahjuks Põhja-Makedoonia vastu samuti lõpus tuli praaki sisse. Aga ei midagi, mõtleme järgmistele akendele ja võtame nendest mängudest endaga midagi kaasa."

"Vast ikka närvidest tuli see praak. Üks hetk tuleb selline, kus vastasvõistkond saab aru, et nad saavad natuke agressiivsemalt mängida ja võib-olla kohtunikud lasevad paar vilet läbi. Seal on palju faktoreid, mis muudavad. Nagu ma ütlesin, siis nendest mängudest tuleb õppida, vajadusel läbi vaadata ja näha, milles järgmisel korral eksida tohib," rääkis Treier, kelle sõnul oli finaalturniirile pääsemise taga hea võistkonnavaim.

"Eelmistes akendes on see ka alati olnud olemas, aga seekord hoidsime väga kokku. Aitasime üksteist nii platsil kui selle kõrval ja samuti mängijad, kes palju minuteid ei saanud, ei teinud halba nägu, vaid üritasid võistkonnale juurde aidata," jätkas Treier. "Meil on seda tarvis, kui Venemaa vastu lähed mängima, kellel on 150 miljonit elanikku, see annab palju juurde."

"Jalaga on nii kuidas on. Eks ta natuke haiget teeb, aga meie arstid ja füsiod tegid head tööd, et mind Põhja-Makedoonia vastu platsile panna ja natuke valuvaigistite abi oli ka. Tegelikult pole midagi hullu, ei tohiks väga pikka pausi tulla. Võib-olla paar päeva," kommenteeris Treier oma jala seisundit.