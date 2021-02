Kotsar: meil on kõvasti potentsiaali teha EM-finaalturniiril häid tulemusi

EM-finaalturniirile pääsenud Eesti korvpallikoondis jõudis keskööl tšaarterlennuga Venemaalt Permist koju. Eesti koondise tsentri Maik-Kalev Kotsari sõnul on rahvusmeeskonnal kõvasti potentsiaali, et finaalturniiril häid tulemusi teha.

"Loomulikult on (finaalturniirile pääsemine) suure tähendusega. Meeleolu on väga hea. Kõik on väga rõõmsad ja õnnelikud, et me saime finaalturniirile," rääkis 24-aastane Kotsar intervjuus ERR-ile. "Telefonis tuleb järjest neid teavitusi. Eesti fännid on väga ägedad ja kõik elavad väga kaasa. Aitäh selle eest!"

Kotsar mängib klubikorvpalli Saksamaa meistriliigas Hamburgi meeskonnas ja oli valikturniiri kolmes mängus koondise resultatiivseim. Ta viskas 32 punkti Itaalia, kaheksa punkti Venemaa ja 15 punkti Põhja-Makedoonia vastu.

"Esiteks arvan, et sobisin meeskonda väga hästi. Mis puudutab enda sooritusi, siis oli palju eksimusi, mida tegin igas mängus. Arenemisruumi on kõvasti veel, aga üleüldises pildis olen rahul, sest me saime pääsme," jätkas Kotsar. "Olime lihtsalt noored ja näljased, hästi agressiivsed ja lihtsalt ei lasknud vastastel oma võtta. Loomulikult Venemaa vastu ei tulnud asjad kõige paremini välja, aga samas olime väga agressiivsed ja panime kaitses ka oma jõu maksma."

Põhja-Makedoonia tuli Eesti vastu välja suurest kaotusseisust ja võttis viimastel sekunditel 86:84 võidu. "Eks ma arvan, et see ole kogemuste küsimus. Sten (Sokk) on meil kogenum mängija ja Martin (Dorbek) ka loomulikult, aga peale selle on meil väga väga noor meeskond. Eks see kogemuste taha jäi. Selle EM-finaalturniirini on jäänud rohkem kui aasta. Selle aja jooksul saame klubide juures kogemusi hankida ja meil on kõvasti potentsiaali häid tulemusi teha," ütles Kotsar.

"Arvan, et igas asjas on arenguruumi. Üleüldiselt peavad kõik oma klubide juures enda asjade kallal tööd tegema ja eks meeskonnamängu natuke lihvima. Seda saab suvel teha ja tulevaste MM-valiktsüklite juures," lisas Kotsar.