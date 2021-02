FIBA nimetas Henri Drelli kümne silmapaistvama noormängija hulka

206 cm Drelli keskmine statistika mängudes Itaalia, Venemaa ja Põhja-Makedoonia vastu oli 22,1 minutit, 9,3 punkti, 2,7 lauapalli ja 1 resultatiivne sööt ning seda visketabavusega 11/24, sealhulgas kolmesed 4/10, vahendab Korvpall24.ee.

FIBA kirjutas artiklis: "Henri Drell on oma teisel Itaalia Serie A hooajal võimsalt edasi arenenud. Pärast eelmise hooaja raskusi on Drell mullusega võrreldes oluliselt tugevamas Pesaro tiimis viskamas keskmiselt 6,8 punkti, tabades kolmeseid 45,7-protsendiliselt. Permis õnnestus Drellil näidata samasugust ründevõimekust ja aidata Eesti koondis sel sajandil kolmandat korda EM-finaalturniirile. Ta viskas vabana enesekindlalt kaugelt, ründas efektiivselt vastu tulevaid kaitsjaid ning tabas lõpuviske Eesti võidumängus Itaalia vastu. Mängumehel olid omad momendid ka kaitses, kui ta liigutas perimeetril aktiivselt jalgu ja sundis vastaste väiksemaid pallureid rõnga lähedal rasketele visetele. Drelli talent on olnud ammu teada ning sel hooajal tehtud edasiminek tähendab, et ta jääb ilmselt pikaks ajaks Eesti koondisesse."

Ülejäänud üheksa noormeest, kelle nimed tasub kõigil meelde jätta, olid: Filip Petrusev (Serbia), Alperen Sengun (Türgi), Kenan Kamenjas (Bosnia ja Hertsegoviina), Mihai Maciuca (Rumeenia), Jeremy Sochan (Poola), Keye van der Vuurst de Vries (Holland), Aleksander Balcerowski (Poola), Matteo Spagnolo (Itaalia) ja Konstantin Kostadinov (Bulgaaria).