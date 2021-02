Toijala: viimastel minutitel saime aru, et ei taha lisaajale minna

"Esiteks pean ütlema, et Põhja-Makedoonia on hull tiim. Nad ei anna kunagi alla. Nad kaotasid Itaalia vastu 16 punktiga ja tulid tagasi ning võitsid. Nad olid täna kaotusseisus ja võitsid meid viimastel sekunditel - müts maha nende ees," rääkis Toijala pressikonverentsil. "Olen väga väga väga õnnelik meie mängijate üle. Olen tegutsenud nendega koos veidi üle aasta. Meil on hea grupp, kes tahab koos töötada. Me saame väga hästi läbi. Parim on see, et meil on noor tiim ning see oli kindlasti neile suurepärane kogemus ja õppimiskoht. Usun, et suudame paaril järgmisel aastal veel areneda ja teha veel suuremaid asju kui vaid kvalifitseeruda."

Kas Toijala arvas kohtumise jooksul kordagi, et finaalturniiri pääse libiseb käest? "Treenerid on alati mures, et midagi võib juhtuda. Aga olin kindel, et kui pärast poolajapausi suutsime nende spurdi üle elada, siis võidame selle mängu. Viimastel minutitel saime aru, et me ei taha lisaajale minna ja parem on kaotada, kui riskida lisaajaga. See oli hull. Olin kindel, et võidame," kommenteeris Toijala.

"Mängijad tahavad alati võita, aga meil on kogenud tagamees Sten Sokk, kes sai selgelt olukorrast aru ja levitas meeste hulgas sõna. Lõpuks võtsime ilusa edasipääsu," lisas Toijala.