Toijala koondisest: usun, et aastaga lähevad kõik meie mängijad paremaks

"Hetkel on kindlasti väsinud tunne, aga olen väga õnnelik mängijate üle, et finaalturniirile saime," rääkis 48-aastane soomlane, kes nimetati peatreeneriks 2019. aasta oktoobris ja täitis kohe uue põlvkonna tiimiga eesmärgi, eestikeelses intervjuus ERR-ile.

"Mängude eel olid meil väikesed probleemid, sest Sten Sokul ja Kaspar Treieril olid väikesed vigastused. Venemaa mängu eel otsustasime, et võib-olla on parem, kui nad puhkavad ja Põhja-Makedooniaga mäng näitas, et see oli õige otsus. Mõlemad mehed mängisid väga hästi," jätkas Toijala, kelle sõnul tuleb Põhja-Makedoonia koondise ees müts maha võtta.

"Näiteks Itaalia mäng ja meie mäng olid täiesti samamoodi - teisel poolajal tulevad nad lihtsalt tagasi ja teadsime seda küll, et nad tulevad väga agressiivselt, aga meil oli +8 Põhja-Makedooniast all ja usun, et mehed olid väga rahul, et saime töö tehtud," kommenteeris Toijala.

"Mina usun, et kõik mängijad, kes on meil olnud siin, on väga palju noored mehed. Kui me ootame aasta, siis kõik lähevad paremaks, kui saavad klubide tasemel hästi mängida. Meil ei ole keegi nii vana, et ei saa finaalturniiril mängida. Võiks olla nii, et meie treenerite raske töö on 12 meest välja valida," ütles Toijala.

Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, kuhu pääsesid 24 riigi koondised, toimub septembris 2022. Alagrupid,mille loosimisaeg pole veel teada, mängitakse Gruusias (Tbilisi), Tšehhis (Praha), Itaalias (Milano) ja Saksamaal(Köln). Play-off'i faas kuni Euroopa meistri selgumiseni peetakse Berliinis.